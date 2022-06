. Las presentadoras, junto con Joaquín Prat, han llevado las riendas de 'El programa de AR' en ausencia de Ana Rosa Quintana y han sido líderes de audiencia. Llegan las merecidas vacaciones y a lo largo de estas semanas se irán turnando para irse de vacaciones por lo que no coincidirán en el plató. De ahí que. "Ya no coincidimos, yo me voy tres días, y luego tú te vas una quincena. Para mí. Eres una tipa muy fácil y estoy muy contenta. Ha sido una invierno muy bueno a pesar de que era un reto duro", decía Ana.. Con suerte, porque esperamos que ya venga Ana, tú y yo no coincidimos más en plató". Las periodistas fueron dos de las asistentes a la fiesta del programa, en la que Ana Rosa Quintana mostró su nuevo look No era un paripé lo que estaban haciendo delante de la audiencia. Realmente,y el buen rollo entre ellas siempre ha estado presente programa tras programa esta temporada, como muestran las confesiones íntimas que hicieron momentos antes de despedirse. En la sección de política hablaban de la "hipersexualización de la población" y Ana Terradillos explicaba que "darle al molinillo es tener una vida sexual plena, que es lo que toca, y no hace falta procrear. Es como una planta que la riegas y rejuvenece". A lo que Patricia Pardo le preguntaba:

Captura TV

. Tengo que decir una cosa y es que este horario es matador. Yo a las diez de la noche que me dejen en paz, que me dejen dormir y de líos, que al día siguiente tengo que estar fresca". Unas palabras que provocaban las risas de los colaboradores.