Ana Rosa Quintana ha reaparecido estrenando nuevo 'look' y rodeada de sus compañeros. La presentadora no quiso perderse la fiesta que organizó su productora, 'Unicorn'. Un encuentro muy especial que Ana Terradillos y Patricia Pardo han querido recordar durante 'El Programa de Ana Rosa', desvelando algunos detalles que no se vieron de esta cita tan esperada en la que se vivieron momentos de lo más emotivos. "Fue un claro ejemplo para todos. Nos contagió sus ganas, su energía y su espíritu positivo", ha indicado la novia de Christian Gálvez.

Durante el programa han emitido unas imágenes donde se puede ver a Ana Rosa Quintana dando un discurso en la fiesta y en el que termina diciendo: "Ya estoy aquí". Un claro ejemplo de que ya se encuentra mucho mejor del cáncer de mama que le detectaron y que está deseando poder volver a retomar su trabajo. "Esta señora está aquí, a la vuelta de la esquina, con muchas fuerzas y ganas. Estaba feliz", ha explicado Ana Terradillos.

Telecinco

Las presentadoras han reconocido que ha sido un proceso "muy duro", aunque ahora solo piensan en que su vuelta está cada vez más cerca. "En un proceso que sigue en marcha pero esta es una prueba irrefutable de que está bien. El cuerpo le responde y le ha respondido durante todo el tratamiento. Ha reaccionado bien y estamos encantados", ha indicado Ana Terradillos confesando que la presentadora fue una de las últimas en irse de la fiesta.

Por su parte, Patricia Pardo ha reconocido que todos le echan mucho de menos y están deseando poder tenerle de nuevo allí en septiembre, una fecha que ya adelantó Joaquín Prat que podría ser la de su regreso. "Nosotros solo estamos aquí guardándole el sitio", han reconocido.

A través de las imágenes que algunos de ellos han compartido en su perfil de 'Instagram' hemos podido ver cómo casi todo el equipo al completo estuvo en esta fiesta. Patricia Pardo no dudó en dejar retratado este momento tan especial con varias instantáneas en las que se le puede ver junto a Rocío Flores, Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega y otros compañeros de programa. Sin duda, una reunión muy emotiva en la que la periodista pudo reencontrarse con gran parte de su equipo, disfrutando de una tarde de lo más especial.

