Ion Armendi está feliz con su tercera paternidad. Hace unos días, el presentador de 'Mejor Contigo' desvelaba que él y su esposa, María Amores, se convertirían, en unas semanas, en padres de familia numerosa porque la periodista estaba embarazada por tercera vez. La pareja, que ya son padres de dos niños, Ion y Lucas, están encantados porque el bebé que viene en camino es una niña. En el programa de La 1 de TVE han querido tener un detalle con Ion y es que, coincidiendo con su cumpleaños, su mujer entró en directo en el programa para felicitarle y hablar de la pequeña que viene en camino.

"De Ion puedo decir muchas cosas. Cuando empezamos a salir, nos reencontramos después de muchos años en un bar y yo le vi con sus melenas, unas barbas, salvaje y dije 'ay, Dios mío'. Según él, lo único que hizo cuando yo me acerqué a él fue ponerme su famosa mirada 'palomitas' y desde entonces", explicaba la periodista ante la emoción del presentador al que se le escapaba alguna lagrimita.

Captura TVE

"Parece que hizo efecto porque llevo 14 años con él y sigo igual de enamorada o más. Además de embarazada por tercera vez. Le felicito desde aquí y le mando muchos besos. Le quiero mucho y estamos muy orgullosos de él", decía la mujer de Ion que quiso agradecer las palabras de su chica. "Te quiero un montón, amor. Viene una nena, que se llama Marieta. Estoy feliz, contigo y con los enanos", fueron sus palabras.



Y es, en unos meses, Ion Aramendi y María Amores se convertirán en padres de familia numerosa. "Tengo que felicitar a este señor que tengo aquí al lado. ¡Nuestro presentador, Ion Aramendi, vuelve a ser papá!", anunciaba el pasado 18 de enero su compañera Laura Lobo, durante la emisión en directo de 'Mejor Contigo' (La 1). Ion confirmaba la feliz noticia: "Voy a ser padre por tercera vez, sí. Soy afortunado". Emocionado y muy contento, el presentador añadió: "No puedo negarlo, estoy felicísimo. Mi querida mujer también, mi querida María, a la que adoro. Y creemos que es niña, así que imagínate después de dos niños… Estamos súperfelices". Lo que Aramendi no entendía era por qué su compañera había sacado el tema en directo. Ella le comentaba que su mujer ya lo había contado. "Mi querida mujer lo cuenta todo…", sentenciaba.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María publicó una ecografía de su embarazo en sus redes sociales acompañada de un divertido texto en el que el nuevo miembro de la familia habla en primera persona. "Tengo 13 semanas y estoy ya estresadito perdido. Me han tenido de mudanza, viajando en trenes, autobuses, coches, viviendo en diferentes casas y ciudades y me han ignorado un poco. Por eso le he dado un poco de caña a mi madre, que sólo decía que estaba como de resaca , no sé qué es eso, pero la pobre se encontraba fatal. He venido de sorpresa, creo que al principio no me querían pero yo de aquí no me muevo. Oigo voces de unos niños que deben ser mis hermanos y a esos no me los quiero perder ni de coña. Mis padres, por lo visto, son un poco viejunos pero no paran, parecen majos y son muy animados. Mi padre canta todos los días, tiene un vozarrón y trabaja en algo que se llama tele. Mi madre habla mucho, no sé a qué se dedica pero no calla!".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando el presentador confirmó su futura paternidad aún no sabía si su tercer hijo sería niño o niña. Él intuía que sería niña y... ¡ha acertado! Su mujer compartía un post en el que desvelaba el sexo del bebé. "Que se vaya enterando la NIÑA que sus colores son el blanco y el azul. Feliz día de San Sebastián (Y felicidades to me que ya no voy a ser la única chica en casa).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ion Aramendi, uno de los presentadores más queridos

Al presentador no le ha ido nada mal en el trabajo... ni en el amor. A los 26 años se casó y se divorció tres años después. En 2011 volvió a dar el 'Sí quiero', esta vez a la periodista María Amores. Tienen dos hijos: Ion, que vino a mundo en 2013, y Lucas, en 2017.

Sus primeras apariciones televisivas a nivel nacional fueron en 'Sálvame', programa del que fue reportero durante siete años. Luego fichó por TVE para presentar el concurso 'El Cazador'. Su naturalidad delante de las cámaras, lo han convertido en uno de los presentadores más queridos, tanto que fue elegido para presentar 'The Dancer', junto a Sandra Cervera. También ha estrenado 'La noche de los cazadores', formato adaptado del concurso vespertino 'El cazador'.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io