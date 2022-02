Blanca Portillo acudió este lunes, por primera vez, a La Resistencia, que la recibió con los brazos abiertos.

Un café con Blanca Portillo: “No sé vivir sin pasión”



El nuevo horario de 'La Resistencia'.

Desde que comenzó a ser un éxito ‘La Resistencia’, han hablado de ‘El Hormiguero’ convirtiéndolo en uno de los temas más frecuentes de sus bromas, a pesar de que hay una excelente relación con Pablo Motos y todo su equipo. Sin embargo, lo que no se esperaba en las últimas horas David Broncano era que su invitada sacase el tema y apuntase un ejemplo de su forma de ser, con el programa de Pablo Motos como principal protagonista.

Blanca Portillo acudió este lunes, por primera vez, a La Resistencia, que la recibió con los brazos abiertos. Ella, mientras, nada más entrar en el espacio de Movistar se declaró una gran fan y seguidora de Broncano, Grison y compañía. "¡No me lo puedo creer, esto es muy fuerte!", exclamó la actriz entre risas. "Estoy harta de ver La Resistencia en casa y ahora estoy en el programa", admitió la actriz, que no perdió la oportunidad de declararse a Jorge Ponce. "Tú eres un hombre casado y yo soy una señora mayor...".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧 𝐧º𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚



Pero qué mujer tan feliz jaja#LaResistencia @bpmdv pic.twitter.com/pGCjBbP9vc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 7, 2022

El motivo del 'NO' a 'El hormiguero'

A la actriz le propusieron hacer un sketch sobre la polémica de la reforma laboral, algo que intentó rechazar: “Es que a mí estas cosas… ¿Sabes por qué nunca he ido a ‘El Hormiguero’?”, apuntó de forma inesperada y sorprendiendo al presentador. “Nunca he ido porque soy muy vergonzosa y cuando me ha invitado alguna vez Pablo me ha dado vergüenza”, confesó sobre sus apariciones en televisión y, en concreto, sobre la propuesta del programa de mayor audiencia de Atresmedia.

“Creo que ahora está enfadado conmigo. Creo que nunca más me ha querido llevar por eso, pero en realidad es que me da una vergüenza que me muero”, reconoció la actriz Blanca Portillo sobre el presentador, algo que motivó que David Broncano le mandase un mensaje junto a la propia actriz para pedirle que le perdonara y que la vuelva a invitar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io