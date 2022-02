Carlota Corredera ha sufrido un duro varapalo. Este viernes ha arrancado el programa ‘Sálvame Naranja’ con la voz rota y un emotivo mensaje con el que mostraba la gran pérdida que ha sufrido estos días: Maruja, la madre de su marido Carlos de la Maza, ha fallecido esta semana. “Quiero agradecer a todo el mundo el apoyo tras el fallecimiento de mi suegra”. Unas palabras que sobrecogían a parte de la audiencia que no habían tenido idea de lo ocurrido y no se esperaban la carga del inicio del programa. Entre ellos, Víctor Sandoval al que se le escapaba "no lo sabía" acompañado de un suspiro de sorpresa.

Cuando se enteraron de lo sucedido, el matrimonio se desplazó a Laredo (Cantabria) para estar cerca de la familia de Carlos de la Maza, incluida su hermana Eloísa, quien vive allí. En este sentido, la presentadora agradeció a todos los que pudieron desplazarse a Cantabria, "y a los que no pudisteis desplazaros pero que habéis estado super presentes. Gracias a todo el mundo que ha arropado a la familia y, sobre todo, un beso muy grande a mi marido".



Mediaset

En el plató de 'Sálvame' el dolor estaba aún presente y a la presentadora le costaba que no se le notara la emoción. Aunque consiguió contener las lágrimas, Corredera mantuvo la voz temblorosa lo que despertó un fuerte aplauso del público y sus compañeros, incluida Chelo García Cortés que se lamentaba de no haberlo sabido. “Ella ya descansa en paz. Yo nunca le agradeceré lo suficiente el regalo de la vida que me hizo dándole la vida a su hijo”, una dulces palabras con las que quiso cerrar el tema y cambiar de tercio dando paso al programa.

