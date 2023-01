El programa de Ana Rosa celebra este martes 10 de enero su 18º aniversario en Telecinco. El magacín matinal lleva desde 2005 con Ana Rosa Quintana al frente y diferentes copresentadores y colaboradores, obteniendo magníficos datos en las mañanas de la cadena de Mediaset. Este año, además, es especial ya que la presentadora sí podrá estar presente en el plató tras superar el cáncer que la tuvo apartada del programa el año pasado.

Por el formato han pasado entrevistados de toda índole y sector social, han tratado temas de interés político y hasta la crónica rosa, consiguiendo unos índices de audiencia excelentes.

'El programa de Ana Rosa' celebra su aniversario sumando 17 años de liderazgo ininterrumpido y su mayor ventaja desde 2007 sobre 'Espejo Público' (+6,9 puntos) https://t.co/sLlTjpK1HK — Mediaset España (@mediasetcom) January 7, 2022

Las felicitaciones a El programa de Ana Rosa

Son varios los trabajadores que están y han pasado por el programa que el año pasado celebraron esta efeméride, el aprendizaje y crecimiento profesional que en él han experimentado y así lo manifestaron en redes. Destaca especialmente el recuerdo de Máximo Huerta, expresentador del formato, que ha señalado la relevancia de El programa de Ana Rosa en su carrera al permitirle dar el salto de los Informativos a formatos más ligeros.

Felicidades @anarosaq y a todo el equipo-familia de AR por el aniversario. 17 años en TV es un gran éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con mis once años a tu/vuestro lado. Gracias @xelomontesinos pic.twitter.com/joR9tmMLKp — Máximo Huerta 🌿 (@maximohuerta) January 10, 2022

Precisamente, los miembros del equipo actual del programa quisieron recordar a compañeros que han sido muy importantes en el lanzamiento y desarrollo del formato durante estos 17 años. Por eso Joaquín Prat nombró con especial cariño a todo el equipo detrás de las cámaras y también a algunos de los que ya han pasado por El programa de Ana Rosa, como Óscar Martínez y Máximo Huerta, dos de los apoyos de la presentadora en los primeros años de emisión en Telecinco.

Además de estas manifestaciones, fue muy especial el inicio del programa del 10 de enero, con unas emotivas palabras de Patricia Pardo para recordar a su jefa, Ana Rosa Quintana, en pleno tratamiento por su cáncer. De la presentadora se acordó también Bibiana Fernández, que también ha querido celebrar este aniversario en su cuenta de Instagram.

Ana Terradillos, David Cifuentes, Juan Manuel Medina y otros trabajadores actuales del programa producido por Unicorn Content también se han sumado a las celebraciones en sus respectivas redes.

Orgullo de formar parte del equipo de @elprogramadear de @unicorntves. A por mas! https://t.co/Hb2a2cX183 — Ana Terradillos (@anaterradillos) January 7, 2022