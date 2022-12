Ya sabemos que la 'Mujer Diez' de 2022 (y de todos los años de nuestra vida) es nuestra madre, pero dejando a un lado esa mujer que ocupa y ocupará siempre nuestro corazón... ¿qué famosa se te viene a la cabeza para liderar este ranking de 'Mujer Diez' del año? Pueden ser muchas pero para hacértelo más fácil, hemo seleccionado a diez. Sus logros profesionales y personales nos han llevado a elegir a cantantes como Chanel y Rosalía; actrices como Penélope Cruz y Paula Echevarría; presentadoras como Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega; empresarias como Marta Ortega; e influencers como Georgina Rodríguez, Tamara Falcó y Anabel Pantoja. ¿Cuál es tu favorita? Vota debajo de la ficha de cada una.

CHANEL y su 'chanelazo' en Eurovisión

Ha nacido una estrella. Su actuación en el Festival la ha convertido en una diva que, con sólo una canción, ha ganado una legión de fans. Ha puesto voz al ritmo de La Roja en Catar y prepara su más que prometedora carrera musical. "¡Se viene #Chanelazo!", pronosticaban todos sobre la actuación de nuestra representante en la 66ª edición de Eurovisión, que se celebró en Turín (IItalia) el 14 de mayo. Su 'SloMo' no ganó, pero quedamos en un honroso tercer puesto. Todo fruto de mucho esfuerzo y una carrera curtida en series y musicales que ha consagrado a Chanel Terrero como una diva. Nacho Cano se autoproclamó como su descubridor, quiso que protagonizara el show 'Malinche', pero ella esperó. Su eurovisiva canción ganó un premio en Los40 Music Awards; fichó por Sony para desarrollar su carrera musical, y ha grabado 'TOKE', el tema de RTVE y La Roja para el Mundial de Fútbol de Catar. ¡Tiembla Rosalía!

PENÉLOPE CRUZ, consolida su carrera

Próxima a cumplir el medio siglo de vida, es la actriz española por antonomasia, al menos de finales del siglo XX y principios del XXI. Y lo que le queda. La de Alcobendas cierra un año para enmarcar. Se ha paseado por los Festivales de Cine más importantes, defendiendo trabajos redondos; lo de ir sólo a lucir palmito queda para otras, aunque ella bien puede presumir de cuerpazo, pequeño pero con una silueta de diez. La musa de Almodóvar ha explorado nuevos terrenos, brillando en películas como 'Agentes 355', 'L’a inmensitá' y 'En los márgenes'. Y ha estado a punto de llevarse un Oscar por 'Madres paralelas', un personaje que tantas veces ha interpretado, y que en lo personal vive con devoción con sus hijos, Leo y Luna. Ella se lo toma con deportividad, es profeta en su tierra y ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía 2022.



GEORGINA RODRÍGUEZ, madre de familia e influencer

Es una mujer de éxito. Como ella misma dice: "He pasado de llevar a mis amigos al 100 Montaditos al lujo de Mónaco". Con más de 39 millones de seguidores en Instagram y con una segunda temporada de su famoso reality 'Soy Georgina' en Netflix; Gio no tiene límites. Su día a día transcurre entre la grabación de la segunda temporada del reality, sus trabajos como modelo, cuidar de sus niños, el ejercicio diario... pero rodeada de lujo junto a su chico, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con el que podría planear boda para el 2023.

MARTA ORTEGA, la empresaria del momento

La revista Forbes cuantifica su fortuna en 75 millones de euros y es evidente que esa cifra irá en aumento a tenor del puesto que ocupa desde el pasado mes de abril: la presidencia del grupo Inditex, compañía fundada en 1963 por su padre, Amancio Ortega. Amante de la moda y excelente relaciones públicas, Marta acapara todas las portadas en cuanto hace un evento. En lo personal, tampoco se puede quejar. Tras su divorcio de Sergio Álvarez, con el que tuvo a Amancio Jr., se enamoró de Carlos Torretta en 2016. Se casaron en noviembre de 2018 y un año después llegó al mundo su hija Matilda. Juntos viven en Madrid, aunque se escapan a menudo a A Coruña, donde tienen un pazo.

TAMARA FALCÓ, sucesora de Isabel Preysler

Si en 2022 se ha hablado de alguien, esa ha sido Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler y marquesa de Griñón ya tenía un poder de convocatoria bárbaro, pero tras su pedida de mano y posterior ruptura con Íñigo Onieva en la misma semana, aún más. 'Tami' ha sabido gestionar el asunto con absoluta maestría y, aunque ha llorado lo suyo, ha salido fortalecida. "He perdonado a Íñigo como buena cristiana que soy pero no tengo relación con él, como me ha recomendado mi terapeuta", dijo. En lo profesional ha arrasado. Se la rifan las marcas para tenerla como imagen, ha lanzado su propia línea de ropa, es cara indispensable en 'El hormiguero' y encima ya tiene casa nueva. Así, ¡2023 es suyo!

ANA ROSA QUINTANA, un año de sacrificio y superación

No hay duda de que este ha sido su año más duro. En noviembre de 2021 la periodista se dirigía a los telespectadores para comunicar que se retiraba por un tiempo: "Me despido por una temporada, me han detectado un carcinoma de mama que requiere tratamiento. Necesito dedicarme a mí, sé que voy a curarme". Y, efectivamente, tras once largos meses de tratamiento, el 10 de octubre de 2022, Ana Rosa regresaba a su programa radiante y emocionada: "Es un milagro que hoy esté aquí", fueron sus primeras palabras. Y continuó: "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes". Todo un ejemplo de lucha y superación.

SONSOLES ÓNEGA, nueva estrella de Atresmedia

'Y ahora Sonsoles'. Es la cabecera del nuevo programa que pilota en Antena 3 desde finales de octubre. Su fichaje por Atresmedia dejó sin palabras a los directivos de Mediaset, donde la periodista trabajaba desde 2008, como corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco hasta 2018, y luego al frente de 'Ya es Mediodía'. La negociación fue tan secreta que ni sus directores de programa ni compañeros conocían sus planes. Con 'Y ahora Sonsoles', Ónega se convierte en la nueva estrella de Antena 3, conduciendo un magazine que ofrece temas de actualidad y de corazón y que, hasta el momento, aguanta bien compitiendo con 'Sálvame', al que ha logrado ganar en audiencia.

ANABEL PANTOJA, influencer de éxito

Ni en sus mejores sueños pensaba que llegaría a tener un éxito tan masivo. De ser maquilladora de su tía, Anabel Pantoja se ha convertido en una de las influencers más importantes de nuestro país. Con casi dos millones de seguidores en Instagram, la sevillana se ha permitido dejar 'Sálvame' y vivir solo del dineral que le ofrecen las redes sociales. Este año, su participación en 'Supervivientes' le hizo ganar adeptos, sobre todo a raíz de su historia de amor con Yulen Pereira. Anabel entró con el corazón confundido después de romper su matrimonio con Omar Sánchez, pero el esgrimista ha demostrado que lo suyo en la isla no era postureo, sino amor real. Él ha sido su mejor apoyo tras la muerte de su padre Bernardo Pantoja.

ROSALÍA, una estrella mundial

El fenómeno Rosalía sigue creciendo. Después de la repercusión que obtuvo con su 'El mal querer', la española ha conseguido este año lo impensable: superar su éxito gracias a su nuevo álbum, 'Motomami', un disco totalmente distinto al anterior con el que decidió arriesgarse. "Este álbum lo he tenido que pelear mucho, pero sólo me ha dado alegrías", reconoció. Rosalía se ha convertido en una estrella planetaria, y hasta las Kardashian son fans de su música. Además, en el plano personal también se encuentra pletórica gracias a su noviazgo con el cantante Rauw Alejandro, al que hace menos de un mes definió como "el amor de mi vida". La pareja ya convive en Miami.

PAULA ECHEVARRÍA, vuelta al trabajo

Hace un año, Paula Echevarría decidió tomarse un año sabático para disfrutar de su segunda maternidad. Cuando el pequeño Miguel ya ha cumplido un año, la actriz ha decidido volver al trabajo, pero como ella misma dice: "poco a poco". Este verano, Paula cumplía 45 años y volvía a la pequeña pantalla siendo jurado de 'Got Talent' (Telecinco). Según nos ha confesado, se está tomando con más calma recuperar su faceta de actriz, ya que no quiere estar muy lejos de casa por los rodajes. Además, segura que está en la mejor etapa de su vida y feliz con Miguel Torres, con el que no piensa volver a pasar por el altar. Está orgullosa de su hija, Daniella, de 14 años, y se le cae la baba con Miki.

