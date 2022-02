Tirso declara la guerra a los hombres de Sandro en el capítulo 2

Te contamos el avance del capítulo 3 de 'Entrevías', el exitoso estreno de la serie de Telecinco.

Las continuas pesadillas de Irene y un hallazgo casual en el cubo de la basura harán que Tirso empiece a pensar que los atacantes de Irene hicieron algo más que pegarle una paliza aquella noche, en el capítulo de Entrevías que Telecinco ofrece mañana martes a las 22:50 horas.

En esta nueva entrega, Tirso se dispone a vigilar de cerca a Irene después de la decepción que supuso que se aprovechara de sus buenas intenciones para intentar robarle su dinero y escapar. Sin embargo, sus sospechas sobre lo que realmente ocurrió la noche que fue asaltada le harán ponerse en marcha para averiguar la verdad.

Mientras, Amanda suspende a Ezequiel y le sanciona porque está convencida de que trabaja para Sandro. Forzado por las circunstancias, el policía se sincera con su nueva jefa y le cuenta varias cosas del barrio y sus habitantes que ella ignora. Por su parte, Gladys está muy preocupada porque Nelson no ha vuelto a casa y empieza a hacer preguntas para averiguar qué le ha podido ocurrir. Hay rumores de que Sandro podría habérselo quitado de en medio.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Qué ha pasado en 'Entrevías'

Después de que Tirso le cuenta que ha sido él quien ha tirado la droga por el fregadero de la cocina, Ezequiel va rápidamente a contárselo a Sandro. El capo está más que molesto tras conocer que su droga ha desaparecido. Y el policía intenta convencerle de que no pasa nada, que tiene otros 60 kilos más que le acaban de llegar.

Sandro no está dispuesto a que la gente piense que Nelson, un chaval, le ninguneado un kilo de caballo, así que la solución no es otra que matarlo. Pero no lo va a hacer él, lo va a hacer Ezequiel porque, para eso, le tiene contratado.

Ezequiel le intenta disuadir pero Sandro no le escucha, "lo matas por la falta de respeto, no podemos permitir que nos falten al respeto así", sentencia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io