Telecinco estrena Entrevías, su nueva apuesta de ficción.

Te contamos la sinopsis del capítulo 1, de estreno el martes 1 de febrero a las 22.50.

Tenemos que remontarnos a septiembre de 2021 para localizar la última serie de estreno en Telecinco, cuando vio la luz la segunda temporada de El pueblo. Desde entonces, la cadena de Mediaset ha volcado casi todos sus esfuerzos en diferentes reality shows como son Secret Story y La isla de las tentaciones. Pero era cuestión de tiempo que los jefes de programación de la cadena apostasen de nuevo por la ficción, que tantas alegrías les ha dado en otras épocas como en el caso de Vivir sin permiso o El príncipe.



Por eso el martes 1 de febrero (22.50) el canal del conglomerado mediático presidido por Paolo Vasile arranca el mes con su nueva serie, Entrevías, que antes de empezar ya cumple con una de sus fórmulas infalibles de éxito, está protagonizada por José Coronado. Su papel es el de Tirso Abantos, un tipo que vive una existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.



Le acompañan en esta aventura Luis Zahera, con quien vuelve a compartir escenas tras Vivir sin permiso, y la debutante Nona Sobo, quienes ocupan los papeles principales como Ezequiel e Irene, la nieta de Tirso. Junto ellos aparecen otros rostros populares en televisión como Jordi Sánchez, Laura Ramos, Manuel Tallafé (30 Monedas), Manolo Caro (La casa de las flores); Itziar Atienza (Mentiras, Caronte), Franky Martín (Alba, Matadero), María de Nati (Deudas, Madres. Amor y vida) y Mariona Terés (Paquita Salas). Además, completan el reparto Miguel A. Jiménez, María Molins, Raúl Sanz, Bruno Lastra, Adil Koukouh y Carmen Esteban.

Entrevías: sinopsis del capítulo 1, en Telecinco

Aitor Gabilondo y David Bermejo son los creadores de esta serie que combina drama, acción y golpes de humor, bajo el amparo de la productora Alea Media. En ella podemos descubrir la vida de un exmilitar convertido en ferretero. Así conocemos a Tirso Abantos, un tipo solitario que, tras un incidente familiar, se ve en la necesidad de encargarse durante un tiempo de su nieta Irene, una joven adoptada de origen vietnamita, a la que su madre es incapaz de controlar. Por eso se la lleva a su casa, en Entrevías, un barrio madrileño de la periferia.

El choque cultural y generacional entre abuelo y nieta es total y la convivencia se complica desde el primer momento, no solo por el carácter de ambos, sino también por las malas compañías que frecuenta Irene, movida por la firme decisión de fugarse con Nelson, su adorado novio colombiano. Pero este abuelo recuperará toda su fuerza de voluntad con tal de sacar adelante a la chica.



