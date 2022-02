Te contamos el avance del capítulo 2 de 'Entrevías', el exitoso estreno de la serie de Telecinco.

El resumen del capítulo 1 de 'Entrevías'

"A ver si son tan valientes con alguien de su tamaño”. Con esta frase, Tirso Avantos declarará la guerra a los desaprensivos que han retenido y agredido de manera salvaje a su nieta Irene. Será en el segundo capítulo de Entrevías que Telecinco ofrece este martes (22.50h), después de que la serie protagonizara la semana pasada el mejor estreno de ficción nacional de los últimos nueve meses con el mejor share de una serie española desde junio de 2019 (19,7%).

Con Jose Coronado, Luis Zahera, Nona Sobo y Felipe Londoño a la cabeza del reparto, ‘Entrevías’ se ha convertido además en la serie más vista en diferido (time shift) de la temporada. A falta de dos jornadas para completar los siete días en los que se contabiliza el consumo de un producto en esta modalidad, el primer capítulo suma 421.000 nuevos espectadores a los 2,1M que obtuvo en su estreno.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tirso, preocupado por Irene

En el episodio de este martes, Irene despierta en medio de un descampado. Ha recibido una paliza y ha sido violada, aunque decide no contarle esto último a nadie. Tras descubrir que su nieta ha sido vapuleada por los secuaces de Sandro, Tirso está dispuesto a todo con tal de hacer justicia, aunque para ello tenga que confiar por primera vez en la policía.

Para colmo de males, se entera accidentalmente que su hijo Santi trabaja en el bazar chino que le hace la competencia. Mientras, Nelson descubre que la casa de Tirso está vacía y convence a su madre para ocuparla para estar así cerca de su novia. Ambos planean robar el dinero que el ferretero guarda en la caja fuerte y huir. Por su parte, Sandro exige a Ezequiel que mate a Nelson por perder la droga.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io