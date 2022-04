Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera buscan al nuevo 'MasterChef España' entre unos concursantes que se enfrentarán a la edición más dura, el décimo aniversario del programa.

'Masterchef': reencuentro de todas las ediciones en la temporada 10



MasterChef vuelve a encender las cocinas de La 1 convertido en uno de los formatos más longevos y exitosos de la televisión tras diez ediciones cumpliendo sueños en antena. En el programa 1, después de superar los castings presenciales, 50 afortunados contarán con 40 minutos para elaborar un plato libre que terminarán frente al jurado. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz tomarán la última decisión. ¿Quiénes serán los merecedores del codiciado delantal?

Cocinado solidario con récord de comensales

Tras el casting, la segunda prueba tendrá como escenario Madrid. Para el debut de los aspirantes, el jurado escogerá la Plaza de Colón para realizar un servicio solidario, ya que se donará toda la comida a Mensajeros de la Paz. Además, cocinarán para el mayor número de comensales de la historia del programa: 240 personas. Los equipos prepararán un menú tradicional basado en algunas de las recetas más icónicas de la capital. El Padre Ángel, ganador del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y candidato al Nobel de la Paz, y el chef Mario Sandoval (tres soles Repsol) visitarán las cocinas.

En la última prueba de la noche, los delantales negros se encontrarán con una Caja Misteriosa que no les dejará indiferentes. La sangre es un ingrediente de suma importancia en la gastronomía de medio mundo desde tiempos inmemoriales y un auténtico tesoro gracias a sus múltiples propiedades nutricionales. El primer reto eliminatorio de la temporada consistirá en elaborar, en 75 minutos un plato con la sangre de cerdo como protagonista. El chef Francis Paniego (3 soles Repsol) les dará algunos consejos para superar la primera expulsión, incluso traerá algunos platos con este ingrediente.

‘MasterChef 10’: una década cumpliendo sueños

MasterChef alcanza su décima edición convertido en uno de los formatos más longevos y exitosos de la televisión. En esta edición lo intentarán un guipuzcoano con 8 apellidos vascos; un madrileño que abrió varios restaurantes, aunque ninguno cuajó; un belga-murciano súper fan del universo Eurovisión y Harry Potter, y una administrativa apasionada de la cultura coreana, que asegura conocer ya a todos los coreanos de Barcelona. Además, el jurado será testigo del reencuentro de dos exnovias que comparten el deseo de ser chef y no se veían desde hace 3 años.

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz esperan mucho de ellos. Conquistar su paladar es más complicado cada año y el listón está por las nubes. El candidato ‘cum laude’ obtendrá el premio de 100.000 euros, el trofeo de ‘MasterChef España’ y la posibilidad de publicar su propio libro de recetas. Además, la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center mantiene su compromiso de formar a los tres primeros clasificados. El ganador se llevará un Máster en Cocina, Técnica y Producto; el segundo clasificado, un Máster en Pastelería; y el tercero, un Curso de Especialización de ocho semanas.

