RTVE Play estrena la miniserie documental Raíces sobre la trayectoria de Carlos Maldonado en la creación de su restaurante del mismo nombre

Carlos Maldonado, ganador de Masterchef 3, consigue su primera estrella Michelin



Carlos Maldonado es uno de los ganadores de MasterChef más queridos. El primero en conseguir una estrella Michelin para su restaurante Raíces, del que toma el nombre la nueva serie documental original de RTVE Play. Unas raíces en Talavera de la Reina (Toledo) que pueden verse gratis en la plataforma de vídeo on demand desde el miércoles 23 de febrero y que cuenta con los siguientes ingredientes: motos, familia y cocina.

El encargado de dar imagen a la historia de Carlos Maldonado ha sido Hernán Zin, que ha dirigido los dos capítulos de la serie. Él es el responsable de Nacido en Gaza (2014) y Nacido en Siria (2017), ambos nominados a los Goya y los Forqué a Mejor documental.

Las Raíces de Carlos Maldonado

Raíces es una serie documental que viaja a los orígenes del chef Carlos Maldonado. Una mirada retrospectiva hacia ese joven rebelde que acompañaba a su padre en la venta ambulante, que conquistó a casi cuatro millones de espectadores al ganar la tercera edición de MasterChef y que se ha convertido en el primer aspirante del mundo en conseguir una estrella Michelin en un restaurante propio.

En los dos episodios Carlos explora su evolución como cocinero, pero también como persona. Los pasos que dio para echar a andar sus proyectos profesionales, Raíces, restaurante en Talavera de la Reina con una estrella Michelin, y El Círculo, “comida rápida creada para disfrutonas y disfrutones, amantes de las salsas, el pringoteo y el correo” ubicado también en su ciudad natal con la vista puesta en Madrid. Todo ello lo compaginó con el gran proyecto de su vida: su familia.

Una serie documental que Carlos define como: "Entretenido, divertido, rompedor, transgresor y cuenta el día a día de una persona normal, que es lo más bonito”. Si aún no te has decidido a verlo, él mismo te cuenta las razones por las que no te tienes que perder. “Todos tenemos una historia que debe ser contada, y esto es una parte de una persona que pasa por la calle y se hace un documental sobre ella. Una persona cualquiera, el día a día de una persona cualquiera. Es muy bonito”, dice a las cámaras.

