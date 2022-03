Masterchef organiza un emocionante reencuentro de todas las ediciones del talent culinario.

Sanlúcar de Barrameda ha acogido una prueba de exteriores muy especial que une las nueve ediciones ya emitidas con la décima, en plena grabación.

La temporada 10 de Masterchef llegará muy pronto a La 1

La décima edición de Masterchef calienta motores con las grabaciones de interesantísimos programas que pretenden enganchar a la audiencia un año más. Pero, mientras esperamos a su estreno, que llegará próximamente a La 1, el equipo del programa nos ha puesto los dientes largos con un pequeño adelanto de las emocionantes sorpresas que nos esperan esta temporada.

Masterchef: un reencuentro especial para celebrar sus 10 ediciones

MasterChef ha reunido este miércoles 9 de marzo a todos los participantes de su edición adulta, los de las nueve temporadas ya emitidas y los aspirantes de la temporada 10, en una prueba de exteriores muy especial que ha tenido lugar en la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Junto a ellos, los tres jueces Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez han querido posar en una foto única para los fanes del formato.

El talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia ha visitado Sanlúcar, Capital Española de la Gastronomía 2022, y ha querido hacer una instantánea en una de las playas de la localidad de todos los aspirantes juntos, incluidos los ganadores, en un pequeño aperitivo de la ambiciosa prueba de exteriores que nos ofrecerán próximamente. Pero aún queda algo de espera, pues Masterchef continúa grabando en estas semanas los nuevos programas, así que tocará armarse de paciencia hasta que tengamos más datos de la décima temporada.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io