“No quiero ni que se le reconozca cuando hayas acabado con él”. Con esta rotundidad, Salgado encargará a Nata que acabe de una vez por todas con Tirso en el último capítulo de Entrevías, la serie española más vista de la temporada, que Telecinco emitirá el martes 17 de mayo a las 22:50 horas.

En el último episodio de la serie, Tirso ha conseguido que la policía desaloje y clausure el narcopiso que Salgado había abierto frente al bar y todos lo celebran. Sin embargo, el periodista al que Tirso había puesto sobre la pista del empresario aparece herido y le cuenta que le han amenazado de muerte para que no publique la historia. El ferretero se da cuenta de lo peligroso que es Salgado en realidad y, lleno de ira, va a verle al despacho para decirle que va a contar a la policía todo lo que sabe sobre él. Pero Salgado, lejos de amilanarse, le planta cara y cuando se va llama a Nata para decirle que mate a Tirso sin demora.

Por su parte, Jimena descubre que Salgado es el Fantasma que Amanda lleva años persiguiendo y que, además, es el responsable de la agresión que sufrió Irene. Llena de tristeza e impotencia por haber estado trabajando para el hombre que tanto daño infligió a su hija, decide acudir a él para pedirle trabajo de nuevo y poder así recopilar pruebas que le incriminen. Sin embargo, Salgado ata cabos y pone en marcha un siniestro plan para cubrirse las espaldas.

Entretanto, Nelson ha confesado a Irene que fue él quien mató a Sandro y ella, decepcionada y confusa, decide irse a vivir con su madre y dejar atrás el barrio. Él, abatido, acude también a su madre y le pide que le acoja, pero Gladys no está dispuesta a recibirle mientras no se aleje de la delincuencia para siempre. Cuando habla con Nata y se entera de que van a matar a Tirso, Nelson ve una oportunidad de redimirse y trata de alertar al ferretero, sin saber que Nata, que ya le perdonó una traición, ha descubierto de nuevo sus intenciones.

El viernes 20, en Netflix

Para quienes esperan la llegada de este thriller a Netflix, les informamos que Entrevías será lanzado el viernes 20 de mayo, tres días después del fin de su segunda temporada.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io