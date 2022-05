En el capítulo de Entrevías que Telecinco emite esta noche a las 22:50h, Gladys descubre que Ezequiel sufrió el ataque por proteger a Nelson y por amor a ella, lo que le produce una enorme decepción con su hijo y grandes remordimientos. Amanda también se culpa porque cree que nunca debió permitir que Ezequiel se expusiera tanto y pone todo su empeño en atrapar a los que le tirotearon.

Por su parte, Nelson también se siente profundamente atormentado por lo sucedido y decide entregarse, pero Amanda le dice que no hay pruebas contra él porque Ezequiel las ocultó. Impactado por la noticia y movido por la gratitud y el deseo de justicia, Nelson decide permanecer infiltrado en la banda y averiguar quién fue el responsable de la agresión. Sin embargo, cuando Irene se entera de que su amado continúa mezclado con los delincuentes jugándose la vida sin que nadie le obligue, empieza a plantearse si verdaderamente está preparado para asumir la paternidad de su bebé.

La banda de Nata abre un narcopiso

Mientras, la banda de Nata abre un narcopiso frente al bar de Pepe que pone en jaque a los comerciantes y vecinos. En un primer momento, Tirso cree que los delincuentes han ocupado el local, pero Jimena le dice que en realidad es propiedad de Salgado. Tirso va entonces a visitar al empresario para alertarle de lo que ha ocurrido, pero este reacciona con evasivas y se desentiende del asunto. Extrañado, el ferretero empieza a investigar por su cuenta sobre los negocios y movimientos de Salgado y descubre cosas inquietantes.

