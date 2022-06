Obi-Wan Kenobi no perdió el tiempo y subió la adrenalina a un 11. La nueva serie de acción real de Star Wars de Disney+ nos ofreció un enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader en menos de una semana desde su estreno en la Star Wars Celebration. Si eso es lo que tenemos en el Episodio 3, ¿qué nos espera en la segunda mitad de esta serie limitada? Odiamos pensarlo, pero el final llegará antes de que nos demos cuenta.

Así que, ¿cuánto tiempo más tendrás que esperar para un nuevo episodio de Obi-Wan Kenobi en Disney+? ¿Y cuántos episodios habrá en la primera temporada? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Obi-Wan Kenobi en Disney+.

'Obi Wan Kenobi': hora de estreno de episodio 4

El próximo capítulo de Obi-Wan se estrenará en Disney+ el miércoles 8 de junio. ¿Cómo se recuperará Obi-Wan de esas heridas? ¿Y podrá la férrea conducta de Reva resistir el encanto de Leia?

Los nuevos episodios de Obi-Wan Kenobi se estrenan en Disney+ a las 9:00 a.m. Eso significa que el próximo capítulo de Obi-Wan Kenobi se añadirá a Disney+ a primera hora del miércoles 8 de junio. Entonces, ¿lo verás antes o después del estreno de Ms. Marvel?

Disney+ estrena sólo un episodio de Obi-Wan Kenobi por semana, lo que va a costar acostumbrarse después de recibir los tres primeros episodios en menos de una semana. Pero bueno, un nuevo Obi-Wan es un nuevo Obi-Wan, no importa cuándo salga.

Después de ver el episodio 4, no cabe duda de que querrás saber qué ocurre a continuación. Después de todo, ¡nos estamos acercando al final de este viaje! ¡Sólo quedan seis episodios! El quinto capítulo de Obi-Wan Kenobi se estrenará el miércoles 15 de junio.

