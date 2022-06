La temporada 4 de Stranger Things ha vencido oficialmente a Obi-Wan Kenobi en la batalla por la audiencia del fin de semana de estreno en streaming. La cuarta temporada de Stranger Things de Netflix se estrenó el mismo día que la nueva serie de Star Wars de Disney+, Obi-Wan Kenobi: El 27 de mayo. La decisión de Disney+ de estrenar la serie dirigida por Ewan McGregor el mismo día que Stranger Things provocó la sorpresa y el interés instantáneo sobre qué serie reinaría. Stranger Things se estrenó en Netflix en julio de 2016 y, desde entonces, se ha convertido en la serie de televisión en inglés más popular del canal. La cuarta temporada, en particular, ha sido muy esperada debido al prolongado paréntesis entre ella y la tercera temporada causado por la pandemia de coronavirus.

Desde su estreno, Stranger Things cuenta actualmente con un total de 32 capítulos disponibles a lo largo de cuatro temporadas. La cuarta temporada de Stranger Things batió recientemente el récord de Netflix de mayor fin de semana de estreno para una serie en inglés, lo que pone de manifiesto la popularidad de la serie. Por su parte, Obi-Wan Kenobi es una serie nueva en Disney+, aunque ha sido un proyecto muy esperado por los fans de Star Wars en todo el mundo. Cuenta con el regreso de los veteranos McGregor y Hayden Christensen, que retoman sus papeles de Obi-Wan y Darth Vader, respectivamente.

'Stranger Things' vs. 'Obi Wan Kenobi'

Deadline informa de que, en total, Stranger Things obtuvo 5.100 millones de minutos de streaming durante el fin de semana del 27 al 29 de mayo, mientras que Obi-Wan Kenobi obtuvo 1.000 millones. Estas cifras proceden de Nielsen. Sin embargo, como Stranger Things tenía muchos más episodios, Nielsen también desglosó las cifras entre el primer episodio de cada serie. Mientras que Obi-Wan Kenobi tuvo 6,2 millones de espectadores el día de su estreno, en comparación con los 6 millones de Stranger Things, esta última superó las cifras de audiencia en el transcurso del fin de semana de tres días. Al final, Obi-Wan Kenobi obtuvo 11,2 millones de visitas, y la cuarta temporada de Stranger Things sumó 12,7 millones. Sin embargo, Obi-Wan Kenobi se ha convertido en el mayor estreno de Disney+ y ha sido la primera serie de televisión en alcanzar los mil millones de minutos de visionado en su primera semana.

Desde el lanzamiento de Disney+ en noviembre de 2019, la presión ha sido para competir con otros servicios de streaming - particularmente Netflix. Aunque Obi-Wan Kenobi perdió la batalla de la audiencia, es difícil comparar las dos series, dados sus modelos de lanzamiento significativamente diferentes. Stranger Things, una serie inmensamente popular que ya existía, entró en su cuarta temporada estrenando los primeros 7 episodios de una sola vez. En comparación, Obi-Wan Kenobi, una serie totalmente nueva, optó por estrenar sus dos primeros episodios. Esto permitió a los fans de Stranger Things darse un atracón de todo el primer volumen de la cuarta temporada de una sola vez, con episodios de entre 1 hora y 3 minutos y 1 hora y 38 minutos. Por su parte, los fans de Obi-Wan Kenobi se quedaron con dos episodios, con un tiempo de visionado combinado de 1 hora y 38 minutos.

Siendo Stranger Things una serie tan aclamada por la crítica y popular a nivel internacional, no es de extrañar que haya superado las cifras de audiencia tras estrenar casi nueve horas completas de contenido en un solo día. Puede que Obi-Wan Kenobi haya sido la serie más esperada, ya que los fans de Star Wars, tanto los nuevos como los antiguos, acudieron a Disney+ para ver a un personaje muy querido tener su propia serie, pero simplemente no tenía la cantidad de contenido disponible que tenía Stranger Things. Sin embargo, con el segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrenará en julio, y otros tres episodios de Obi-Wan Kenobi, que se estrenarán este mes, todavía hay tiempo para cambiar las tornas de la guerra de la audiencia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io