The Walt Disney Company es una de las más prestigiosas en cinematografía y televisión del mundo. El gran conglomerado mediático es propietario de algunas de las cadenas y productoras más importantes del panorama internacional. Si a Disney Internacional le sumamos Pixar o Fox, por hablar de algunos ejemplos, nos encontramos ante uno de los gigantes del entretenimiento.

Por eso, como no podía ser de otro modo, la empresa supo ver el filón de las plataformas para sus diferentes marcas. Su objetivo era tener un catálogo propio de todos sus productos ya estrenados y, al mismo tiempo, contar con el espacio perfecto para alojar los próximos estrenos de la compañía, tanto en cine como en televisión. Por eso, desde su desembarco en España en 2020, Disney Plus no ha parado de crecer en suscriptores pero tampoco en las incorporaciones a su lista de películas y series.

En ella podemos encontrar los clásicos Disney con los que hemos crecido varias generaciones, pero también los nuevos títulos que han marcado a los más pequeños, sin olvidar las adaptaciones a acción real, tan de moda en la compañía desde hace algunos años. Por si fuera poco, también han ido estrenando series verdaderamente buenas, tanto originales como coproducciones. Y para mayor regocijo de los usuarios, también se ha ido ampliando la oferta de series y películas más allá de la producción propia, recuperando títulos tan entrañables como Las chicas de oro o Yo y el mundo, controvertidos como Perdidos o Pam & Tommy, llenas de acción como Quantico o Castle, con la mejor animación para adultos como Futurama o Solar Opposites y valores artísticos y deportivos como Glee o El míster, por hablar solo de algunos ejemplos.

La genial idea de Disney+ España consiste en combinar ficciones y documentales que conquisten a todos los públicos, convirtiéndose así en la mejor opción posible para toda la familia. Animación, thrillers, comedias, dramas, los estrenos de sagas como Star Wars o Marvel, y algunas de las mejores series de la historia conviven en su catálogo para mostrarnos historias de lo más variado. Por eso, para que no perdáis detalle, os mostramos una lista con las series más recomendadas de Disney Plus.