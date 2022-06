Este jueves, TVE emitió el penúltimo capítulo de la temporada 22 de Cuéntame, el último de la temporada 22, puesto que la próxima semana los fans de la serie podrán disfrutar de un especial sobre la vida de Antonio Alcántara.



Un final que deja en el aire el futuro de la ficción, ya que hace meses que se habla de una posible cancelación, y aunque Imanol Arias quiso desmentir los rumores durante premier del capítulo 400, ahora ha decidido alzar la voz y contar lo que hay detrás del final de la longeva serie. Habló en el programa 'La Kapital' en Tele Bilbao, señalando a los culpables del adiós de la mítica serie.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esto de Imanol Arias sobre el final de “Cuéntame” en TVE. pic.twitter.com/Vfr4gBcTyU — Revista Centinela (@RevCentinela) June 10, 2022

Imanol Arias quiere que 'Cuéntame' termine ya

"Ya he terminado 'Cuéntame'. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercado", destacó el actor visiblemente enfadado con cómo ha sido el adiós de la serie. Joseba Solozábal, trató de calmar los ánimos: "Cuánto le gusta a algunas personas decir que 'Cuéntame' ha sido una serie de éxito en todos los sentidos. De gente que os ha visto, de cómo os ha querido. Ha sido una transcripción de la historia muy seria, muy divertida, muy bien hecha y protagonizada. Parece que reconocer el éxito de algo tan nuestro cuesta".

Esto lo aprovechó Imanol para señalar al culpable de esta situación: "Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran".

"¿Por qué 'Cuéntame' no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable", explicó el actor que tiene claro quién es el culpable y duda en el retorno de 'Cuéntame' en un futuro.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io