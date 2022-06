El actor Ricardo Gómez ha pasado los últimos días celebrando el 15 de aniversario de Desalia, en Punta Cana. El actor también coincidió por sorpresa con su ex-compañera de reparto, Elena Rivera, Karina en la ficción, y con Santi Crespo, el actor que dio vida a su amigo Josete.

Ricardo Gómez, de 29 años, abandonó la serie en 2018. Su salida propició también la de Elena Rivera, de 29. El último en marcharse fue Santi Crespo, de 28 años. Se fue en la temporada 20 para seguir creciendo profesionalmente y afirmó que su adiós era definitivo. Pero Ricardo Gómez ha abierto la puerta a la posibilidad de regresar a la serie de La 1.

"Hace poco salieron como unas informaciones de que alomejor empezaban a pensar en una temporada de clausura... no lo sé. Yo, de momento, no he tenido ninguna comunicación con nadie del equipo. Supongo que estarán en ello y si realmente termina por ser así pues ya hablaremos", dijo en declaraciones a Europa Press. El actor, que acaba de finalizar el rodaje de La Ruta, habla con prudencia sobre su posible regreso a la ficción. "El cariño es tan grande y tan mutuo por las dos partes que estoy convencido de que suceda lo que suceda solo podrá ser para bien".

"Los personajes no pertenecen a sus actores. Pero en el caso de Cuéntame, que lleva tantos años, la asociación es muy directa", comenta en el evento de Desalia. "A nivel personal, Cuéntame es un proyecto que me lo ha dado todo, de tal forma que todo lo que le sucede al proyecto me afecta de una forma u otra".

El final de 'Cuéntame'

Veremos en qué queda estas declaraciones de Ricardo Gómez. Durante años se ha especulado con el momento en que la longeva ficción de RTVE encuentre a su final. De hecho, son muchos los chistes y memes que se acumulan a propósito de su posibilidad de alcanzar el presente o de la persistencia de algunos de sus personajes, como la inmortalidad de Herminia, la abuela de España, a la que se ha comparado en ocasiones con las numerosas gracias en torno a Jordi Hurtado.

RTVE no piensa renovar la serie producida por Grupo Ganga, pese a que sí contempla darle un cierre digno. Entre las opciones se barajan una temporada más corta de lo habitual o una tv-movie. Y precisamente serían estas condiciones las que harían posible un regreso de Ricardo Gómez a la serie.

