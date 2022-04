El futuro de 'Cuéntame cómo pasó', en cuestión

RTVE se plantea cerrar la serie con una temporada corta o una tv-movie

En plena emisión de la temporada 22 y tras 20 años en antena, Cuéntame cómo pasó podría estar cerca de su despedida definitiva. Durante años se ha especulado con el momento en que la longeva ficción de RTVE encuentre a su final. De hecho, son muchos los chistes y memes que se acumulan a propósito de su posibilidad de alcanzar el presente o de la persistencia de algunos de sus personajes, como la inmortalidad de Herminia, la abuela de España, a la que se ha comparado en ocasiones con las numerosas gracias en torno a Jordi Hurtado.



Pues bien quizá en unos meses ese adiós sea una realidad. A falta de algunos episodios por emitir para cerrar la temporada, según adelanta Bluper, RTVE no piensa renovar la serie producida por Grupo Ganga, pese a que sí contempla darle un cierre digno. Entre las opciones se barajan una temporada más corta de lo habitual o una tv-movie. Precisamente, esta alternativa quizá venga inspirada por la buena aceptación que tuvo la emisión del episodio especial de Los misterios de Laura el pasado mes de enero.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Gracias! Gracias por acompañarnos en este capítulo tan especial con un final que va a cambiar la vida de los Alcántara ❤️ Cecilia ya está aquí…#CuentamePifostio pic.twitter.com/oUdSsMB0Ed — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) April 21, 2022





Cuéntame cómo pasó: al borde de la cancelación

El bajón en las cifras de audiencias de las últimas temporadas podría explicar las dudas de RTVE de mantener la ficción por más tandas. Por más pena que nos pueda dar a los fanáticos de la serie, tras 399 episodios emitidos hasta el 21 de abril, es hasta lógico que Cuéntame cómo pasó haya sufrido un desgaste.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Quieres venir con nosotros a disfrutar del capítulo 400?



Solo tenéis que ir a Torrespaña, los días 25 y 26 de abril, de 12 a 20 y recoger vuestra entrada (máximo cuatro por persona) ❤️



Tráete a tu familia a disfrutar con los Alcántara👇🏻https://t.co/fxxSfCR54x — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) April 22, 2022

En dos décadas en el prime time de La 1 es normal que la competencia por el share se haya convertido en feroz. Además, el hecho de que su casa sea la cadena pública aporta un valor como servicio cultural necesario, en tanto que es una serie que habla de nuestra propia Historia (la de España). Pero es cierto que pelear por los espectadores cada jueves se ha vuelto más difícil sin apoyo publicitario y con un aumento exponencial de los visionados en diferido desde la proliferación de las plataformas. Cuando se emitan los 7 episodios que restan a la temporada 22 sabremos cuál es el futuro de los Alcántara en TVE.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io