Como diría Joaquín Prat, ha llegado ‘La Noche D’ ‘¡A jugar!’. Una ocasión dedicada a los grandes concursos de la tele y a sus protagonistas. Presentadores como Mayra Gómez Kemp, Paula Vázquez, Jordi Hurtado, y Xavier Sardà participarán en conocidas pruebas de los concursos más recordados de televisión.

Paula Vázquez y Mayra Gómez Kemp, amigas y residentes en Madrid, concursarán en un particular ‘Un, dos tres …’ conducido por Eva Soriano, con Florentino Fernández y Leo Harlem como Tacañones.

La patata caliente

Además, el programa conectará con el plató de ‘Saber y Ganar’ para charlar con el gurú de los concursos de la tele, el gran Jordi Hurtado. En esta sección, Paula Vázquez jugará a adivinar canciones con un rival a su altura: Pablo Puyol.

Xavier Sardà concursará junto a José Corbacho en una versión especial de ‘Juego de Niños’, programa que presentaron juntos en su última edición. Y más juegos: Flo les hará pasar un mal rato con la “patata caliente” la divertida prueba del concurso ‘Grand Prix’. Leo Harlem se meterá en la piel de Joaquín Prat para desafiarnos a adivinar, sin pasarnos, cuánto costaba en euros desde un cubata a un apartamento en 1988, año en que se estrenó ‘El precio justo’.

