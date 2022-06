El Hormiguero nos invita cada semana a presenciar las mejores entrevistas a personajes de actualidad en diferentes ámbitos y los de la semana del 20 al 23 de junio van son de lo más interesantes y variados. La música dominará el arranque de la semana con uno de los artistas más aclamados del panorama comercial español. Continuaremos con el mejor cine hecho en nuestro país, que en esta ocasión mezcla la comedia con una historia real, seguido de una de las celebraciones más esperadas de Antena 3, la de los 15 años del programa Espejo público. Para terminar la semana volveremos al panorama cinematográfico con uno de los rostros más populares de las nuevas generaciones de actores jóvenes, aunque el invitado lleva en la industria desde su más tierna infancia. Los invitados, como siempre, disfrutarán de momentos divertidos y curiosos junto a Trancas y Barrancas y el resto del equipo del programa.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El Hormiguero: invitados de la semana del 20 al 23 de junio

Lunes 20 de junio (21.45) : Omar Montes

Empezamos la semana en compañía del cantante Omar Montes que presenta en el plató su nuevo tema titulado “La llama del amor”, que se estrenará el 23 de junio a las 23:59h. Montes contará cómo surgió este tema cuyo estribillo se ha hecho viral antes de que la canción vea la luz al completo.

Martes 21 de junio (21.45): Pablo Chiapella

El martes visita El Hormiguero el actor Pablo Chiapella que participa en Llenos de gracia, una comedia para todos los públicos basada en la historia real del ex jugador de fútbol Valdo y la hermana Marina. La película que clausuró la 25º edición del Festival de Málaga se estrena el próximo 24 de junio en cines.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miércoles 22 de junio (21.45): Susanna Griso

El miércoles el equipo del programa recibe a la periodista Susanna Griso con la que repasarán los principales temas de actualidad, así como algunos de sus momentos y entrevistas más relevantes al frente de Espejo público. El magazine matinal suma ya 15 temporadas en Antena 3.

Jueves 23 de junio (21.45): Óscar Casas

Terminamos la semana con el joven actor Óscar Casas que protagoniza Hollyblood, una comedia romántica de vampiros que se estrena el próximo 22 de julio en cines.

El hermano de Mario Casas ha participado en una treintena de ficciones en cine y televisión empezando su trayectoria con tan solo 7 años. De hecho, el actor ha interpretado en varias ocasiones al personaje de su hermano de pequeño.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io