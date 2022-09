El Hormiguero continúa haciéndonos disfrutar en esta temporada de sus habituales experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevista. La semana del 19 al 22 de septiembre arranca con el mejor tenis de los últimos tiempos, continuará con música de ritmos latinos, que nos llevaran de las canciones con más ritmo para bailar en discotecas hasta un disco lleno de romance y colaboraciones. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

El Hormiguero: invitados de la semana del 19 al 22 de septiembre

Lunes 19 de septiembre (21.45) : Carlos Alcaraz

Arrancamos la semana por todo lo alto con la visita a nuestro plató del tenista español Carlos Alcaraz. El jugador murciano acaba de convertirse en el nuevo número 1 del tenis mundial tras su reciente victoria en el US Open, su primer Grand Slam. Alcaraz es el jugador más joven de la historia en liderar el ranking de la ATP y el segundo más joven en ganar el torneo estadounidense, uno de los cuatro grandes del circuito.

Martes 20 de septiembre (21.45) : Becky G

El martes nos viene a ver la cantante Becky G con la que charlaremos de sus próximas actuaciones en España dentro del Distrito Urbano Festival. La artista nos presentará también su nuevo tema junto al español Daviles de Novelda, titulado "Amantes".



Miércoles 21 de septiembre (21.45) : Romeo Santos

El miércoles nos moveremos a ritmo de bachata con la visita del rey del género, el artista Romeo Santos, quien nos presentará su quinto álbum como solista, titulado "Fórmula Vol.3". Romeo Santos protagoniza junto a Rosalía uno de los temas del momento, "El Pañuelo".

Jueves 22 de septiembre (21.45) : Joaquín Sánchez

El mítico (y ya eterno) futbolista del Betis visita una vez más el plató de El Hormiguero, pero esta vez no llega solo para divertirse. En esta ocasión tiene un proyecto muy personal que presentar, el estreno de su programa en Atresmedia que verá la luz por primera vez muy pronto. Bajo el título de Joaquín, el novato, el sevillano debuta al frente de un formato televisivo que además, promete ser único gracias a su particular carisma y sentido del humor. Joaquín explicará la dinámica de las emisiones y desvelará algunos de los invitados estelares que le acompañarán en esta temporada, como Dabiz Muñoz, el propio Pablo Motos, Rosario, Miguel Revilla, Mercedes Milá, Paz Padilla y Los Morancos, entre otros.