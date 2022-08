Como otros tantos programas, 'El Hormiguero' se despidió a principios del mes de julio de los espectadores para hacer un parón durante la época estival. Unas semanas después, el programa ya preparaba su vuelta y Antena 3 ha comenzado a promocionar el programa, que iniciará en septiembre su temporada número 17.

El programa de Antena 3, que conduce de lunes a jueves Pablo Motos, cerraba su octava temporada, en la que incluso los bomberos tuvieron que acudir al plató de El Hormiguero , en emisión comoun 15,6% de cuota de pantalla media y alcanzaba los 2,4 millones de espectadores, coronándose un año más comoa pesar de los intentos de sus competidores por desbancarle. El espacio ponía fin además a su décimo sexta temporada logrando un hito al haber superado los. Aunque hubo un momento en el que no estuvo nada claro que se pudiera lograr porque Pablo Motos tenía dudas de continuar con el formato.”, explicaba Jorge Salvador precisamente en el programa especial que conmemoraba el logro. “”, zanjaba Pablo Motos.La décimo séptima temporada del programa presentado por Pablo Motos se estrenaráAsí lo confirmó el periodista antes de despedirse de la audiencia a principios del mes de julio.Por el momento, la cadena no ha desvelado qué nombres abrirán la temporada del que es su programa estrella, pilar fundamental del prime time. Pero si eres fan del programa no te preocupes, porque en esta página que iremos actualizando te vamos a contar todas las novedades del programa de Pablo Motos. Esto es todo lo que sabemos del regreso de El Hormiguero: fecha, invitados, colaboradores, etc...