El Hormiguero continúa una semana más haciéndonos disfrutar de sus habituales experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 26 al 29 de septiembre va a tener mucho de buen cine nacional e internacional, pero también sonará a ritmo de una de las artistas latinas más cotizadas del panorama musical actual. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

Lunes 26 de septiembre (21.45) : Tim Burton

Empezamos a lo grande la semana en El Hormiguero con nueva visita internacional: la del aclamado cineasta estadounidense Tim Burton. El artista nos va a presentar El Laberinto, la exposición inmersiva basada en su obra, que se puede disfrutar a partir del 29 de septiembre en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid.



Director de cine, productor, escritor y dibujante, el estadounidense ha destacado por grandes películas como: Batman, Beetlejuice, Eduardo manostijeras y Charlie y la fábrica de chocolate. Tim Burton es conocido por la inconfundible estética gótica de sus películas, a menudo de temática fantástica, comedias negras o de terror. El lunes estará en el plató para contarnos todo sobre sus últimos proyectos.

Martes 27 de septiembre (21.45) : Jamie Lee Curtis

Una nueva visita de Hollywood llega a El Hormiguero con la presencia en nuestro plató de la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. La intérprete nos hablará de su nueva película, Halloween. El final, que llega a los cines el próximo 14 de octubre y en donde vuelve a dar vida al personaje de Laurie Stroder.



La actriz es conocida mundialmente por la saga Halloween, Mi chica o Ponte en mi lugar comedia que protagoniza junto a Lindsay Lohan. El martes estará en el programa para contarnos todos los secretos del mundo del cine ¡No te lo pierdas!

Miércoles 28 de septiembre (21.45) : María Becerra

El miércoles, conoceremos a María Becerra, una de las cantantes y compositoras del género trap y urbano más seguidas en Argentina, México, Perú y España. La artista, que está en nuestro país para presentar su "Animal Tour 2022", nos traerá su nuevo single en solitario, titulado Automático.

Jueves 29 de septiembre (21.45) : Álvaro Morte y China Suárez

Los actores Álvaro Morte y China Suárez acuden a El Hormiguero para presentar su próximo estreno en el cine, la película Objetos. Con guion de Natxo López y dirección de Jorge Dorado, el filme es un thriller de misterio en que Mario (Morte) trabaja en un gran almacén de objetos perdidos donde custodia todo tipo de enseres acumulados durante décadas pero la placidez con la que vive entre recuerdos de otras personas se rompe el día en que llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río. Los protagonistas expondrán las claves del filme para animar a los espectadores a acudir a las salas a ver Objetos.