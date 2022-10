RTVE ha vuelto a elegir por una de sus series internacionales más seguidas para amenizar el verano. El comisario Montalbano ha sido protagonista de las noches de La 2 con un notable éxito y la cadena pública quiere despedir la serie por todo lo alto, por lo que traslada la emisión de su final a La 1. El martes 11 de octubre, a las 22.50, dedica la noche al “fenómeno Montalbano”, el personaje literario creado por el escritor italiano Andrea Camilleri y cuyas andanzas se han recreado desde 1999 en la serie de televisión de la RAI.

Un evento especial en La 1 que incluirá el estreno del último capítulo, 'El método Catalonatti', inédito en la televisión en abierto en España y la emisión del primero de la serie (00.45), 'El ladrón de meriendas'. Todos los episodios ya emitidos pueden disfrutarse en RTVE Play. Además, la plataforma online de RTVE ofrecerá a partir del día siguiente (miércoles 12) una maratón de la serie completa.

La noche de El comisario Montalbano en La 1 irá precedida de Momentos MasterChef (22.10), resumen de los mejores momentos de la actual temporada de MasterChef Celebrity.

El martes a las 22:40 h 'El comisario Montalbano' se despide con una noche especial en La 1:



🔹 Último capítulo, ‘El método Catalonatti’, inédito en la televisión en abierto en España.



🔹 Después la emisión del primero, ‘El ladrón de meriendas’.pic.twitter.com/vOBTJd3n9J — La 1 (@La1_tve) October 7, 2022

El Comisario Montalbano afronta el caso de 'El método Catalanotti' en su último capítulo

Tras 37 capítulos y 15 temporadas, El comisario Montalbano se cierra con 'El método Catalanotti', un último episodio en el que Montalbano tendrá que investigar el asesinato de un artista y fundador de una compañía de teatro. Pero mientras realiza sus pesquisas, comenzará a cuestionarse sus principios más básicos y a dar pasos inesperados…

Este episodio final está dirigido por el protagonista de la ficción, Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), que asumió la dirección de los tres últimos capítulos tras el fallecimiento del director de la serie desde sus comienzos, Alberto Sironi.

'El comisario Montalbano' llega este martes, 11 de octubre, a su fin.



¡Podrás seguir el capítulo inédito, a las 22.50h! https://t.co/ZDjU511bTk — La 1 (@La1_tve) October 8, 2022

A continuación, La 1 recupera el primer capítulo de la serie, 'El ladrón de meriendas': el comisario investiga la muerte de un hombre, propietario de una compañía de importación y exportación. La viuda sospecha que su marido ha sido asesinado por su amante Karima. Montalbano llega hasta el hijo de ésta, quien, con sólo cinco años, le cuenta que su madre fue forzada a subir al interior de un coche y desde entonces no sabe nada de ella…

Y para cerrar la noche del “fenómeno Montalbano”, a las 02.30, La 1 estrenará el documental El último caso de Montalbano (2022). A través de diversos testimonios en España e Italia de editores, agentes, traductores, periodistas, libreros, escritores y lectores, indaga acerca de las claves del éxito de una serie literaria única de treinta y tres libros que convirtieron a Andrea Camilleri en el escritor más popular de Italia en el cambio de milenio. Está producido por Penguin Random House y dirigido por Pablo Mediavilla.

22 años con Salvo Montalbano

Después de 22 años en antena, El comisario Montalbano se ha convertido en una serie de culto entre los seguidores de las novelas de Andrea Camilleri y se ha ganado el favor del público general, de varias generaciones y distintos países. Cada caso, inspirado en las decenas de novelas y relatos cortos que escribió Camilleri antes de su fallecimiento en 2019, lleva a Montalbano tras la pista de los más variados crímenes.

La serie fue creada y dirigida hasta 2019 por Alberto Sironi. Es una producción de la RAI, con guion de Andrea Camilleri, Francesco Bruni y Salvatore de Mola. El reparto principal está encabezado por Luca Zingaretti como el comisario Salvo Montalbano; Cesare Bocci, el subcomisario Domenico Augello; Peppino Mazzotta, como el inspector Giuseppe Fazio; Sonia Bergamasco, que interpreta a Livia, eterna novia del comisario; o el contrapunto cómico de Angelo Russo, en el papel del policía Agatino Catarella.

¡El martes tenemos una noche muy especial para los fans de 'El comisario Montalbano'!



🔹 Último capítulo: 'El método Catalanotti'.



🔹Después el primer episodio, 'El ladrón de meriendas', y el documental 'El último caso de Montalbano'.https://t.co/A6e1CoJeRY — La 1 (@La1_tve) October 10, 2022