‘Historias para no dormir’, la adaptación de la icónica serie de terror de Chicho Ibáñez Serrador, llega este sábado a La 1, con el estreno de sus cuatro episodios, que reviviremos, cincuenta años después de su estreno, con el poder y talento del cine moderno. Rodrigo Cortés (‘La Broma’), Rodrigo Sorogoyen (‘El Doble’), Paco Plaza (‘Freddy’) y Paula Ortiz (‘El Asfalto’) se harán cargo de estos cuatro relatos autoconclusivos, de unos cincuenta minutos de duración, que harán disfrutar a los nuevos espectadores de versiones actualizadas de las mejores historias de Chicho Ibáñez Serrador. Una producción de VIS, división de ViacomCBS International Studios, para Amazon Prime Video y RTVE en colaboración con las productoras Prointel e Isla Audiovisual.

Los cuatro capítulos se emitirán este sábado en La 1 y en RTVE Play. En esta plataforma además se pueden recuperar todos los capítulos de la serie original.

‘La Broma’

La emisión comenzará con ‘La Broma’, con guion y dirección de Rodrigo Cortés, una reelaboración libre de la historia original de Ibáñez Serrador que reúne a tres grandes actores —Eduard Fernández (ganador de tres premios Goya), Nathalie Poza (Goya a la mejor actriz en 2018 y nominada en la presente edición) y Raúl Arévalo (ganador de tres premios Goya en diferentes facetas)— en un triángulo de personajes poco edificantes dispuestos a traicionarse entre sí en cuanto su interés personal así lo aconseje.

‘La Broma’ es tanto un divertimento cinematográfico como una historia de diálogos, personajes y atmósfera que provocará en el espectador más de una risa culpable, mostrando que la codicia —como cualquier otra pulsión humana— puede ser terrible y cómica a la vez.

‘Freddy’

A continuación, ‘Freddy’, dirigido por Paco Plaza y con la participación de Miki Esparbé, Adriana Torrebejano y Carlos Santos. Este episodio traslada a los espectadores al rodaje de la serie original cuarenta años atrás, donde el ventrílocuo protagonista establece una inquietante relación con su muñeco. André (Miki Esparbé) es un pésimo actor a punto de perder su trabajo, incapaz de declararse a la mujer de sus sueños (Adriana Torrebejano) que, por consejo del director Chicho Ibáñez Serrador (Carlos Santos), comienza a trabajar con un misterioso muñeco de ventrílocuo que le ayuda a deshacerse de sus inseguridades y a tomar las riendas de su destino, desencadenando una serie de macabros sucesos que llevan al rodaje a un punto sin retorno.

‘El Asfalto’

Dirigida por Paula Ortiz, y con la participación como protagonistas de Dani Rovira e Inma Cuesta, esta adaptación combina el terror con el surrealismo de una forma tan rompedora y diferente como en su día lo hizo la original.

‘El Asfalto’ narra la historia de Baldo (Dani Rovira, Premio Goya al Mejor actor revelación 2015), un abatido y frustrado repartidor de comida, casado felizmente con Rut (Inma Cuesta, Premio Feroz a la Mejor actriz 2016 y 2019), cuyos pies se quedan incomprensiblemente atrapados en el asfalto. Sus esfuerzos por liberarse sólo logran que se hunda más y más entre la indiferencia de quienes pasan a su lado. Sus llamadas de auxilio son estériles y sólo reciben incredulidad o pasividad como respuesta, y Baldo, entre el asombro y la desesperación, sigue hundiéndose centímetro a centímetro.

‘El Doble’

La noche de terror finaliza con ‘El Doble’ es una reelaboración libre de esta historia que dirigió Ibáñez Serrador, ahora en manos de Rodrigo Sorogoyen y con David Verdaguer y Vicky Luengo como protagonistas. Traslada a los espectadores a un futuro no muy lejano, a un mundo cada vez más deshumanizado, en el que la inteligencia artificial y las máquinas ocupan un enorme y creciente espacio en las relaciones humanas. Dani (David Verdaguer), un tipo común de mediana edad, atraviesa un mal momento con su pareja (Vicky Luengo). En un intento de salvar su relación, toma una decisión que les obliga a replantear la esencia de su identidad como pareja.

