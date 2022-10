El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 24 al 27 de octubre nos invita a echar un vistazo a la mejor producción audiovisual nacional, desde el cine hasta las series, con estrenos esperadísimos, pero también habrá espacio para la radio musical española e incluso la actualidad más reciente de nuestro país. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

El Hormiguero: invitados de la semana del 24 al 27 de octubre

Lunes 24 de octubre (21.45) : Blanca Suárez y Rubén Cortada

Empezamos la semana en El Hormiguero con el viaje que nos plantearán los actores Blanca Suárez y Rubén Cortada en su nueva película, titulada El Cuarto Pasajero, que se estrena en cines el próximo 28 de octubre. Una comedia en clave de "road movie", dirigida por Álex de la Iglesia, sobre el trayecto de cuatro desconocidos que viajan hasta Madrid.



Martes 25 de octubre (21.45) : Álex García y María Hervás

El martes nos visitan los actores Álex García y María Hervás para presentarnos El Inmortal, la nueva serie original de Movistar + disponible en la plataforma desde el 27 de octubre. La ficción, un drama criminal ambientado en el Madrid de los 90, se inspira en la historia de la banda de Los Miami.



Miércoles 26 de octubre (21.45) : Chenoa

Recibimos a la cantante Chenoa para presentarnos Tómatelo menos en serio, el programa late night que conduce desde el 13 de octubre en la emisora Europa FM. La cantante asume las riendas de este programa radiofónico nocturno de humor, diversión y amigos. Un nuevo proyecto profesional que se suma a su dilatada carrera en escenarios y platós de televisión.



Jueves 27 de octubre (21.45) : Sonsoles Ónega

El jueves nos visita nuestra compañera Sonsoles Ónega para presentarnos "Y ahora Sonsoles", su nuevo programa para las tardes de Antena 3. El espacio es una ventana abierta a la actualidad, el entretenimiento y el directo.