TVE siempre ha apostado por la producción nacional para sus series. Tanto el prime time como la franja de la tarde se han nutrido de ficciones de toda índole que han recorrido desde la Historia de España a través de Cuéntame cómo pasó, hasta la ciencia ficción de Estoy vivo y El Ministerio del Tiempo o las problemáticas sociales en HIT. Precisamente, en las sobremesas se han ido alojando telenovelas muy variadas entre las que han recibido especial cariño las ambientadas en otras épocas y esa es la apuesta de La 1 para animar de nuevo esa franja. La promesa es la ficción de Bambú Producciones que pretende recuperar esa pasión de la audiencia de la televisión pública por las ficciones que retratan el pasado.

Desde Amar en tiempos revueltos, La 1 ha apostado por Gran reserva: el origen, Seis hermanas, Acacias 38 y Dos vidas para completar la oferta de las tardes, acompañando a Servir y proteger, que está a punto de alcanzar su final. Pero aunque también ha habido hueco para el cine o series internacionales como Diseñando tu amor, Todo puede suceder, destacando especialmente Downton Abbey y Victoria, nada ha encandilado más a su audiencia que las apuestas españolas. Por eso TVE recupera su fórmula del éxito y os contamos desde cuándo podremos disfrutar de La promesa, porque llega en un formato muy especial.

Nos vemos muy pronto en @la1_tve_ . Lo prometemos 🖐🏻 pic.twitter.com/niOMc0XcaL — Bambú Producciones (@BambuProdu) December 30, 2022

La promesa: fecha de estreno de la serie en La 1 de TVE

En una carambola de la programación de RTVE que demuestra la fuerte apuesta de la cadena por esta serie, podremos ver el estreno de La promesa el jueves 12 de enero, a las 23.10, justo a continuación de una edición especial de El cazador (22.10) con algunos de los actores del elenco de la nueva telenovela de La 1.

Tras la emisión del jueves en prime time, La promesa pasará a las tardes de La 1, de modo que podremos continuar las aventuras y desventuras de los protagonistas a partir del viernes 13 de enero, 16.30. Al menos ese día y el lunes 16 convivirá con los últimos episodios de Servir y proteger.