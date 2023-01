El Hormiguero continúa con ganas de divertirnos con sus habituales secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 23 al 26 de diciembre tendremos la oportunidad de homenajear a uno de los políticos más entrañables de nuestro país (y amigo del programa) en su 80º cumpleaños. Pero no solo de aniversarios van los nuevos programas, pues también conoceremos una nueva obra de teatro, un programa especial que pronto verá la luz en Atresmedia y el lanzamiento de un disco muy esperado. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



El Hormiguero: invitados de la semana del 23 al 26 de enero

Lunes 23 de enero (21.45) : Miguel Ángel Revilla

Celebramos por todo lo alto un cumpleaños muy especial: el del Presidente de Cantabria, nuestro buen amigo Miguel Ángel Revilla. Ese día cumple ochenta años y lo conmemora con la publicación de Toda una vida, su nuevo libro que nos presentará en directo, y en donde hace un repaso de la actualidad social y política y regala al lector sus vivencias y reflexiones.



Me levanto con 80 años. No está mal llegar a esta edad y que en este momento no me duela nada. Esta noche nos vemos en @el_hormiguero pic.twitter.com/jkgNXHqy97 — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) January 23, 2023

Martes 24 de enero (21.45) : Rafael Álvarez "El Brujo"

Recibimos a uno de los mejores actores de nuestro país: Rafael Álvarez "El Brujo". El intérprete, volcado en el teatro desde hace años, representa actualmente hasta siete obras en cartelera, entre ellas, Autobiografía de un yogui. Su incansable actividad teatral le llevará a estrenar en marzo en Madrid su nueva obra, titulada El viaje del monstruo fiero.

Miércoles 25 de enero (21.45) : Alberto Chicote

El miércoles visita el plató el cocinero Alberto Chicote. Allí presentará su reportaje especial El escándalo de las residencias que se estrena en el prime time de Antena 3. Se trata de un trabajo donde el chef se adentra en el mundo de las residencias de ancianos. Con Chicote comentaremos también, los momentos más impactantes de otro de sus programas, Pesadilla en la cocina.

Jueves 26 de enero (21.45) : Tini

Cerramos la semana con la música de la cantante argentina Tini Stoessel que viene para presentarnos su single Muñecas. La artista nos hablará también de su nuevo álbum, titulado Cupido, que verá la luz el próximo 17 de febrero.