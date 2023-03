Aunque Mediaset siempre ha sido hogar de múltiples series, de un tiempo a esta parte había reducido la producción de ficciones originales en favor de los realities, que tantas alegrías han dado al grupo mediático. Sin embargo, la telerrealidad comienza a atravesar una crisis, con bajones de audiencia prácticamente salvados por formatos como Supervivientes. Por eso, la nueva directiva de la compañía parece estar apostando por un cambio de paradigma. En esa línea, recientemente hemos podido ver el estreno de Escándalo, relato de una obsesión y acaba de iniciarse el rodaje de Mía es la venganza, serie diaria que podría acortar la duración de Sálvame diario. Así que, no es de extrañar que, por fin, se decidan a apostar por Desaparecidos.

La serie policíaca coproducida entre Mediaset y Amazon Prime Video ha tenido una difusión irregular en el grupo dirigido por Paolo Vasile hasta 2022. La primera tanda vio la luz en mayo de 2022 en Telecinco, aunque poco después acabó relegada a Cuatro. Ahora, casi un año después, Desaparecidos vuelve a intentar triunfar en abierto con el estreno de su temporada 2, mientras que en Amazon Prime Video ya se ha podido disfrutar de la temporada 3.

El próximo miércoles, ESTRENO de la segunda temporada de #DesapareciDOS en Telecinco

Desaparecidos: fecha de estreno de la temporada 2 en Telecinco

Tras varias semanas anunciando la vuelta de Desaparecidos con la habitual etiqueta " muy pronto", por fin ha llegado el momento de volver a verla en la programación de Mediaset. Telecinco, en sus promos y redes sociales, ha anunciado la fecha de estreno oficial de la serie en abierto para el próximo miércoles 15 de marzo a las 23.00, a continuación de Supervivientes: Última hora.

