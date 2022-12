La Novia de América, inspirada en una historia real, cuenta con un reparto encabezado por Miren Ibarguren (Papá o Mamá, La que se avecina), Pol Monen (A quién te llevarías a una isla desierta, Tu hijo, Amar), Eduardo Casanova (Señor, dame paciencia, Aida, Del lado del verano), Ginés García Millán (¿Quién mató a Sara?, Libertad) y Pepa Charro (Padre no hay más que uno, Los amantes pasajeros).

“Todo comienza el día que recibí la llamada de mi padre en la que me decía que se casaba con una mujer mexicana treinta años más joven, que había conocido por internet y que me invitaba a su boda. La historia que me regaló mi propio padre me servía de excusa perfecta para hablar de temas que realmente me interesan, como que las diferencias es lo que nos hace únicos. Si se eliminan los prejuicios, estas diferencias nos permiten enriquecernos en valores, y pueden servir para entendernos mejor y ser más tolerantes”, comenta el director y guionista,