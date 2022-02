Tras el éxito rotundo que tuvo la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco regresa a 'Telecinco' con un nuevo especial donde se centrará en hablar sobre su familia y su madre.

Descubrir la que fue última residencia en la que vivió la que para muchos ha sido la mejor voz femenina del siglo XX en nuestro país, a través de los recuerdos de su hija, Rocío Carrasco, y de numerosos objetos personales y documentos originales que han sido recuperados tras permanecer 13 años custodiados en un almacén. Telecinco emite mañana martes 1 de febrero (22:00 horas) ‘Montealto. Regreso a la casa’, programa previo a los especiales en directo conducidos por Jorge Javier Vázquez en los que la hija de Rocío Jurado rendirá homenaje a la memoria de la artista con la recreación de varias de las estancias de Montealto, la que fue su casa durante sus últimos 20 años de vida. Repasamos la trayectoria de Rocío Carrasco en televisión.

Durante este especial podremos ver cómo Rocío Carrasco hace un nostálgico viaje al pasado reviviendo los felices momentos que vivió junto a su madre. Una docuserie que en este caso se llamará 'Montealto, regreso a casa' y que servirá de anticipo al esperado estreno de 'En el nombre de Rocío', otro especial en el que aclarará todo lo que ha ocurrido con su familia desde el fallecimiento de su madre.





Telecinco

Para el desarrollo tanto del programa de mañana como de estos próximos especiales producidos en colaboración con La Fábrica de la Tele, se está ultimando la construcción en uno de los platós de Mediaset España de una gran estructura vertical equivalente a un edificio de tres plantas que mide casi 10 metros de alto, 12 metros de ancho y cinco de profundidad. En este espacio, se reproducirá con gran precisión ocho de las estancias del hogar en el que Rocío Jurado pasó sus años de mayor éxito y felicidad: desde su dormitorio, vestidor, baño y despacho hasta el comedor, el salón, la cocina y la habitación de su hija, Rocío Carrasco.

La habitación en la que vivió hasta los 18 años Rocío Carrasco será la primera estancia que se descubra en el programa que Telecinco emitirá este martes con Jorge Javier Vázquez al frente. Este espacio de la casa será mostrado por la propia Rocío tal y como lo dejó cuando en 1995 decidió abandonar la casa. Muebles, carpetas y cuadernos de notas del colegio, diarios y discos de vinilo y cassettes, algunos de los cuales contienen grabaciones de la propia Rocío Carrasco y de su madre, serán algunos de estos objetos que decorarán este primer espacio de la residencia. El testimonio de Rocío y los descubrimientos que se vayan realizando en esta estancia serán comentados por una serie de colaboradores.

Telecinco

“El pasado 15 de diciembre, con motivo del rodaje de ‘En el nombre de Rocío’ se trasladaron esos 18 contenedores al plató donde se iba a grabar la serie. Se intuía, aunque nadie lo sabía con certeza, que dentro de esos contenedores se encontrarían fotografías, vídeos, cartas, telegramas, documentos notariales y documentación contable necesarios para reforzar y probar gráficamente el relato que Rocío Carrasco protagonizará en la nueva docuserie. Y la realidad ha superado todas las expectativas, tanto en cantidad como en la importancia documental de lo que se ha encontrado”, asegura Óscar Cornejo, máximo responsable de La Fábrica de la Tele junto a Adrián Madrid.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io