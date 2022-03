'La Noche D' cambia de presentadoras: Inés Hernand y Eva Soriano sustituirán a Dani Rovira.

La noche D es un programa de Televisión Española en el que se desglosa cada vez un tema distinto, hablando de este en clave de humor. Además, tiene entrevistas con personalidades que tienen alguna relación con el tema. Durante las dos primeras temporadas, Dani Rovira ha sido el presentador de este show, el cual hemos sabido que va a renovar por una tercera temporada más.

Sin embargo, a pesar de estar dispuesto a renovar en un principio, el humorista malagueño decidió abandonar el programa para centrarse en otros proyectos profesionales. Es por eso que RTVE ha elegido a unas presentadoras que nos encantan.

El primer nombre que se barajaba era el de Eva Soriano, la cómica que ha sido finalista de Tu cara me suena, y ha acabado siendo realidad. Aunque no estaba en los planes de RTVE que solo hubiera una única presentadora. Por tanto, han decidido volver a confiar en Inés Hernand para presentar este show. A pesar de que su experiencia en televisión es corta, sus pocas apariciones han sido valoradas muy positivamente por la audiencia.

Inés Hernand y Eva Soriano, las nuevas presentadoras

Eva Soriano, por su parte, se encuentra en un momento profesional único. Además de su participación en Tu cara me suena, está presentando un programa de radio matinal en Europa FM llamado Cuerpos especiales. También está al frente de Ese programa del que usted me habla en La 2.

Inés Hernand fue la presentadora de la exitosa edición del Benidorm Fest de este año, junto a Alaska y Máxim Huerta. A lo largo de las semifinales y la final, la humorista fue la gran sorpresa del festival. Y es que, ya era conocida por el público más joven debido a su gran actividad en redes y a su participación en el programa Gen Playz, que se emite en la plataforma Playz.

Además de estos dos programas, Inés Hernand forma parte de otros proyectos que no son de RTVE. Tiene un papel muy importante en podcast como Saldremos mejores con Nerea Pérez de las Heras, Dulces y saladas con Andrea Compton o Payasos y fuego con Ignatius Farray. Dentro de la televisión, también participa de forma recurrente en el programa de La Resistencia, donde tuvo recientemente un debate con David Broncano por el resultado del Benidorm Fest.



