El exfutbolista del Real Madrid se suma al equipo de Pedrerol y debutará este jueves 12, a partir de las 00:00 horas en MEGA

Miguel Torres, otro ex madridista que fichó por 'El Chiringuito de Jugones'

El Chiringuito de Jugones contará desde este jueves 12 con la presencia de José María Gutiérrez 'Guti' como colaborador de la tertulia que dirige Josep Pedrerol en MEGA. De esta forma Guti, vuelve al programa con el que ya estuvo vinculado antes de su paso por los banquillos para analizar la actualidad deportiva junto al resto de tertulianos.

Guti se sentará en el plató de ‘El Chiringuito de Jugones’ ya el este jueves, pocas horas antes de que se dispute el Clásico y tras la vuelta del partido de octavos de final de la Europa League que el FC Barcelona disputará ante el Galatasaray turco.

Guti (45 años) es canterano del Madrid, club en el que llegó a estar 25 temporadas, 15 de las cuales, en el primer equipo, ganó 15 títulos, entre los que destacan 3 Copas de Europa. Tras dos años en el Besiktas de la liga turca anunció su retirada. Ahora, tras su paso por los banquillos (fue segundo entrenador en el Besiktas y dirigió al Almería en Segunda División) decide volver a los medios y lo hace de la mano de ‘El Chiringuito de Jugones’.

La despedida de 'El chiringuito de jugones'

Tras muchos años en el programa, el periodista se ha despedido de sus compañeros a través de una conexión en directo: "Siempre será vuestra casa". Con estas palabras se dirigía a Fermín Canas, uno de los rostros más conocidos del programa por ser el encargado de lanzar las encuestas a la audiencia a través de Twitter, por sus curiosas conexiones desde la redacción con Pederol y por su particular forma de hacer publicidad. Su marcha se une a la de otros dos periodistas jóvenes pero con mucha experiencia en la redacción de Josep Pedrerol, Borja Velasco y Manolo Salvanés.

