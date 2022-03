TVE ha tomado la decisión de no renovar 'Operación triunfo'. Después de meses de espera, las puertas de la academia más famosa de España no vuelven a abrir en RTVE.

Según informa Fórmula TV, después de meses de espera, las puertas de la Academia más famosa de España cierra sus puertas, al menos, en el ente público, que se deshace de esta forma del formato de Gestmusic.

La productora de Banijay Iberia seguía manteniendo alquiladas las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya, esperando a la decisión definitiva de RTVE que debía comunicar antes de abril. El director de Gestmusic, Tinet Rubira, ha expresado que "TVE se lo piense bien" y ha advertido que "OT tiene vida más allá de que TVE quiera una próxima edición".

Por eso, "si OT 2022 no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto". El miembro de Gestmusic sentenció: "O TVE hace una edición de en 2022 o renuncia al formato. No hay otra opción".

¿En qué cadena veremos 'OT 2022'?

El director de Gestmusic, Tinet Rubira, se ha pronunciado respecto al regreso del programa, con muy buenas noticias para sus seguidores. En una charla en Twitch, en el canal 'Charlemos de Tele', Rubira aseguró que "yo siempre digo que vamos a ver una edición de ‘OT’ en 22 (2022) porque toca". Y ha añadido: "La gente tiene ganas de que vuelva otro OT y que vuelva la música a la televisión. Creo que sería desaprovechar un buen momento no hacer una edición de OT antes de que se termine el año".

Por otro lado, Tinet habló acerca del posible canal o formato en el que se emitiría una nueva edición de 'Operación Triunfo'. "¿Que volveremos en otro sitio? No lo sé, pero voy a poner todo mi empeño para que haya una edición de OT dentro del año en curso", han sido sus palabras.

