La cantante se confesó, como nunca antes lo había hecho, con Jordi Evolé y habló de las luces y sombras de su carrera. La joven granadina enamoró a España durante su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo', programa que consiguió ganar y que la catapultó a la fama y a representar a España en Eurovisión. Rosa reconoce que, cuando llegó a 'OT' era una mujer en proceso porque, con 19 años "estaba atravesando situaciones que no me sonaban a nada y ahí empezaba mi vida".

"Mentí para entrar a 'OT' dije que tocaba el piano, que vivía en Armilla y que sabía inglés"

Recordó lo mucho que le costó separarse de sus padres y las mentiras que había contado en el casting. "Mentí para entrar a OT dije que tocaba el piano, que vivía en Armilla y que sabía inglés" ante la sorpresa de Evolé que alucinaba con que Rosa no fuera del pueblo que la animaba con tanto fervor. "Nosotros siempre habíamos vivido en el barrio de un polígono de Granada pero mis padres cuando entré en el programa decidieron trasladarse a Armilla pero yo nunca viví allí. La habitación que salió que era la mía yo nunca la había usado", contó.

Rosa reconoce tener sentimientos contradictorios cuando ve vídeos de sus castings y actuaciones en 'Operación Triunfo'. "He tenido momentos de todo. Me ha pasado de no querer verla y luego todo lo contrario, tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de muchas cosas, pero echo de menos esa valentía que viene de no saber qué hay, como un niño. A pesar de esas inseguridades, aquella Rosa era más segura de lo que ella creía. Para subir al escenario y desnudarte entera desde dentro hay que tener muchos bemoles", reveló.

Durante el concurso, Rosa López sufrió una transformación física para perder peso "sí, si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas, con ropa ceñida, hablando mejor…" y reconoció que llegó a pensar que había ganado 'Operación Triunfo' no por su voz sino por pena. "Llegué a pensar que había ganado el programa por pena", aseguró. Precisamente cuando hablaba de sus peores momentos, se cayó sobre ella un espejo del atrezzo dándole un buen susto a ella y a Jordi Évole.

"Hasta el 2004 fue una locura. Luego dejé de sonar en la radio"



Luego llegó la vorágine del festival de Eurovisión y la cantante, que hace unos días fue la voz del jurado español en el UMK de Finlandia, reconoció que había sentido mucha presión porque todo el mundo le decía que tenía que ganar y recordó esa etapa como 'muy heavy'. Tras el final de 'OT', Vivió durante 6 meses encerrada en la Academia porque casi no podía salir a la calle. Rosa quedó séptima y dice que, durante años, le han recordado que no ganó "una anécdota preciosa, absurda, bonita pero absurda". En 2002, Rosa grabó su primer disco a toda prisa "sin saberme las canciones ya estaban planeando lo que sería mi gira, la ropa que llevaría.. Hasta 2004, fue una locura. Sonábamos en radios, había 'merchandising'…" pero, desde entonces, su música no ha vuelto a sonar en la radio. "El día que vuelva a sonar en una radio española será 'ostras, lo he conseguido'. Nada más de pensarlo me emociono", confesó.

Y entonces llegó la nominación de Hacienda. #LoDeRosa pic.twitter.com/NbbhTERF1j — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Con la fama, llegó el dinero y tuvo problemas con Hacienda que le obligaron a vender casi todo su patrimonio. "Mi padre lo gestionaba como podía, teníamos un gestor. Por preguntar, que ninguno sabíamos nada, el mismo gestor nos dijo que había un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas. Vendí las dos casas y me compré un pisillo en Madrid. Una situación que respondía a no tener ni puñetera idea de la vida y aprender", explicó. Hace pocas semanas, la cantante reconocía que sobrevivía gracias a las aportaciones económicas de sus fans.

"No estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata"

Con el paso de los años, Rosa López se dio cuenta de que algo debía cambiar. "Descubrí que casi toda mi vida la decidían otros y me di cuenta de que debía decidirla yo con mi criterio. Saber diferenciar cuando es necesidad o iniciativa" reconoció y aseguró que se ha sentido incomprendida. "Más que tirar la toalla, me hubiera gustado en muchas ocasiones sentir más empatía. Porque yo puedo empatizar con cualquier trabajador, pues no vengo de vivir siempre vida, pero nadie empatiza conmigo. Todo el mundo quiere llevarse 'tajá' de mí" y aseguró que nunca dejará la música. "¿No ves que no soy feliz si no me dedico a esto? Y aunque tirara la toalla y no me viera el pelo ni Dios, estaría cantando". La cantante no tiene detrás un sello discográfico y es independiente. "No estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata" y desveló que su caché actual está entre los 9.000 y 14.000 euros.

