Sandra Golpe, Jorge Fernández, Helena Resano y Roberto Brasero serán los invitados del programa.

Pasapalabra sigue haciendo historia cada tarde. El programa capitaneado por Roberto Leal cumple este jueves 500 entregas en Antena 3 (20:00 horas) con una celebración muy especial: Pablo Díaz y Sofía Álvarez, ambos ganadores del bote de Antena 3, se verán las caras en una entrega que servirá para conmemorar su hazaña.

Pablo Díaz logró completar El Rosco de Pasapalabra en julio del pasado año, llevándose a casa 1.825.000 euros. Unos meses después, Sofía Álvarez respondía correctamente a las 25 palabas de El Rosco y lograba 466.000 euros de bote.

Ambos concursantes tendrán unos compañeros de excepción para esta entrega especial. Sandra Golpe, directora y conductora de Antena 3 Noticias 1, Jorge Fernández, presentador de ‘La ruleta de la suerte’, Helena Resano, presentadora de laSexta Noticias 14H, y Roberto Brasero, director de ‘Tu tiempo’ en Antena 3, serán los encargados de acumular segundos durante la primera parte del programa.

'Pasapalabra': lo más visto de la televisión

Pasapalabra celebra estos 500 programas manteniéndose líder y coronándose como el programa más visto de la televisión. Durante estas 500 entregas, el programa de Antena 3 mantiene una media de un 21,5% de cuota de pantalla y 2.512.000 espectadores, siendo la primera opción de su franja de manera absoluta.

El programa de Antena 3 ha ido escalando de manera progresiva desde su llegada, subiendo casi 7 puntos desde su estreno y logrando el liderazgo de las tardes durante 21 meses consecutivos. Se corona además como el programa más visto de la televisión esta temporada y rey del minuto de oro, logrando en 359 ocasiones ser el minuto más visto de la televisión desde su vuelta a Antena 3.

En lo que va de abril, Pasapalabra mantiene la segunda mejor distancia histórica frente a su competidor, con más de 12 puntos de ventaja en su franja. Además, logra alcanzar una media de 4,5 millones de espectadores únicos cada día en estas 500 entregas.

