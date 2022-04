Ion Aramendi ha sido el nuevo fichaje estrella de 'Supervivientes'. El presentador se ha puesto al frente de la gala del domingo, un puesto que antes ocupaba Jordi González y que se quedó libre después de que él anunciase que había decidido tomarse un año sabático. Ahora, Ion Aramendi ha querido agradecer que hayan pensado en él realizando un emotivo discurso en plató durante su debut donde ha explicado cómo se siente.

"No sabéis para cualquiera que se dedique a esto, lo que significa estar hoy en este plató. Gracias Mediaset y gracias a vosotros y vosotras que estáis en casa, gracias a todos porque esto es un sueño cumplido y estoy felicísimo", ha indicado el presentador. El periodista ha explicado que está muy ilusionado y con muchas ganas de comenzar esta nueva aventura profesional. "Vengo con todas las ganas del mundo", asegura.

Una de las primeras en querer darle la bienvenida ha sido Lara Álvarez, que no ha dudado en preguntarle cómo se siente durante su estreno como presentador de 'Supervivientes'. "Estoy como un niño con zapatillas nuevas, felicísimo de estar contigo", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para felicitar a su compañera por lo bien que lo hizo durante la primera gala del concurso, donde ya se pudieron ver los primeros 'piques'.

Tanta ha sido su emoción que en una de las conexiones con los concursantes ha tenido que reconocer que le parecía que estaba hablando demasiado alto con ellos. "Creo que la emoción me está haciendo hablar muy alto", ha indicado entre risas. Tras esto, ha querido tener unas bonitas palabras con los supervivientes dejándoles claro que "está muy orgulloso de ellos". Un bonito debut con el que ha demostrado lo feliz que está de haber vuelto a 'Mediaset'.

