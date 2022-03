El periodista Ion Aramendi se incorpora al plantel de presentadores de Mediaset, donde ya trabajó en sus inicios, para ponerse al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en su próxima edición. Las galas que tendrán lugar en el plató de Telecinco analizarán, con todo lujo de detalles, la aventura que estén viviendo en Honduras los concursantes de esta nueva edición que aún están por confirmar. De esta forma, Aramendi será el sustituto de Jordi González después de que este anunciara un año sabático.



El vasco se añade así a Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera, quienes han sido los presentadores de los respectivos segmentos del concurso durante las últimas ediciones. Además, Lara Álvarez repetirá, tal y como ha confirmado Mediaset a pesar de los rumores, desde la isla donde acompañará a los concursantes en las galas y sus pruebas semanales.

Guillermo Jiménez / HEARST

Ahora que 'Sálvame' cumple más de una década, Ion Aramendi regresa a la que fue su casa durante siete años, y es que debutó en pantalla como uno de los reporteros de este programa. Aunque no fue el único espacio que contó con sus conexiones en directo y sus crónicas: también trabajó para el late show 'Hable con ellas'. Tras el final de este programa, el periodista cambió de cadena y comenzó su periplo por la televisión autonómica vasca, ETB donde debutó como presentador en el programa ‘¡Qué me estás cotando!’.

Tras ello se sumó a TVE donde participó en el programa de entrevistas ‘Todos en casa’ -emitido en 2020 durante la etapa más dura del confinamiento provocado por la pandemia de la COVID 19-, el talent show ‘The Dancer’ y el programa de debate y entrevistas ‘Mejor contigo’. Ahora se encuentra al frente de 'El Cazador' y 'La Noche del Cazador', un formato diario el primero y semanal el segundo que le ha dado gran visibilidad y por el que ha sido premiado recientemente, sin que conozcamos cuál será su futuro en estos programas.

