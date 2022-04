Enrique del Pozo no ha podido evitar emocionarse durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' al ver cómo está viviendo Rubén Sánchez sus primeros días en la isla. Para él no ha sido nada fácil ver cómo su pareja confesaba que se estaba sintiendo "desplazado" dentro del concurso, y es que el culturista ha dejado claro que siente que algunos de sus compañeros le están "aislando" tanto a él como a Juan Muñoz. Unas declaraciones que, unidas a las críticas que ha recibido de algunos de los colaboradores, han provocado que Enrique del Pozo decida abandonar el plató.

Minutos después el cantante y actor, que tiene planes de boda con el culturista aunque sin fecha. ha regresado completamente destrozado reconociendo que le duele ver a su pareja así. "Está desplazado, claro que está desplazado. Van a por él. Lo cuento porque él me lo ha permitido, Rubén es una persona que ha sufrido abusos sexuales", ha confesado visiblemente afectado.

Telecinco

El colaborador ha querido explicar lo mucho que ha sufrido su pareja para que así todos puedan comprender mejor su comportamiento. "Es una persona que lleva 20 años siendo insultado por su condición sexual, llamándole culturista de mierda... Hace poco tuvo que irse de un gimnasio por insultos, le estoy viendo triste, claro que está siendo desplazado", ha indicado sin poder contener las lágrimas.

Enrique del Pozo ha recalcado que todo esto no lo hace para conseguir que su pareja tenga más votos y no sea expulsado. Simplemente, no ha podido controlar su emoción al ver a Rubén triste. "Es un tío que está solo, le encontré solo, luchando por la vida... Es generoso y cariñoso, solo quiere involucrarse en su sueño. Es un buen tío, no me gusta que le llamen sinvergüenza ni egoísta. Ha sufrido mucho", ha indicado haciendo referencia a algunas de las palabras que han dicho otros defensores como Asraf o Tony Spina.

Telecinco

Unas duras palabras con las que ha dejado ver lo mucho que le duele ver que el concursante se siente desplazado. "No quiero dar pena. Es un reality, pero para él es el cambio de su vida. Esto es para él más importante de lo que se pueden imaginar. Él no ha tenido amigos. A ellos les admira mucho porque los veía en televisión", ha terminado dejando a todo el plató impactado con estas duras revelaciones.

