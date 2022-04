1 Rubén Sánchez Mediaset La pareja de Enrique del Pozo se ha convertido en uno de los primeros nominados del concurso después de no haber compaginado con algunos de los compañeros. De hecho, él ya ha reconocido que se siente "aislado" junto a Juan Muñoz.

2 Juan Muñoz Mediaset El superviviente ha sido uno de los primeros nominados por decisión de Anabel Pantoja que, como líder, ha tenido que elegir a uno de sus compañeros para que salga a la palestra de forma directa.

3 Ainhoa Cantalapiedra Mediaset Marta Peñate, como líder, ha sido la encargada de decidir que la cantante sea una de las personas nominadas.

4 Charo Vega Mediaset Charo Vega ha sido elegida por sus compañeros para que sea una de las primeras supervivientes nominadas,.

