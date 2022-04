Últimas noticias de 'Supervivientes'

'Supervivientes' ha comenzado con fuerza y algunos de sus concursantes ya han vivido algunos de sus primeros desencuentros. En isla 'Royale', Juan Muñoz y Rubén Sánchez han reconocido no sentirse del todo integrados con sus compañeros. De hecho, ambos acabaron convirtiéndose en dos de los nominados durante la gala del domingo. Mientras que el humorista está en esta lista después de que Anabel Pantoja le nominase de manera directa, el novio de Enrique del Pozo se encuentra en la palestra tras ser el participante que más votos se llevó por parte de los compañeros con los que está conviviendo.

Tras saber quiénes habían sido algunas de las personas que le habían nominado, Rubén Sánchez ha querido hablar con ellos para asegurar que siente que "no le han dado la oportunidad de conocerle". El superviviente está seguro de que si no ha llegado a congeniar tan bien con algunos de sus compañeros ha sido porque no le han dado la ocasión de mostrarles cómo es realmente.

Una opinión con la que parece no estar del todo de acuerdo Tania, que le ha indicado que ella siente que si no se ha acercado más a él es porque "le molesta que no tenga la actitud y ganas que tiene el resto". Un comentario con el que él no está para nada de acuerdo, recordándole todas las actividades que ha realizado desde que está en la isla. "Me he quedado dos horas vigilando el fuego", les ha recordado.

Pese a todo, Rubén ha asegurado que no le sorprendió la nominación. "No me ha sorprendido porque tienen un grupo de seis personas hecho desde el principio. Juan y yo hemos llegado descartados desde el inicio a la isla al igual que en el otro lado ha pasado con Ainhoa y Charo. No se nos deja opinar y se nos intenta desacreditar".

Lo cierto es que Enrique del Pozo ya comenzó a notar que su pareja no estaba del todo bien en la isla. De hecho, esto provocó que terminase derrumbándose en directo en el plató durante la gala del domingo. El actor indicó que a su pareja le cuesta abrirse debido a que tuvo un pasado muy duro. Un argumento con el que quiso dejar claro el por qué de algunos de los comportamientos de su pareja, recalcando que es una persona muy buena a la que merece la pena conocer.

