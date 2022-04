Los primeros días para Anabel Pantoja habían empezado con muy buen pie, y es que tras vivir un momento difícil al tener que saltar desde el helicóptero, la prima de Kiko Rivera se convirtió en líder pudiendo formar el grupo con el que querría convivir durante los primeros días. Además, junto a su equipo consiguieron poder irse a la mejor de las dos islas que hay. Sin embargo, un pequeño contratiempo de salud parece haberla amargado un poco este comienzo de experiencia en 'Supervivientes'.

Al parecer, tras una larga noche en la que algunos de sus compañeros estuvieron despertándose para vigilar el fuego, Anabel Pantoja se levantó muy afectada de la garganta. Un problema que ha provocado que tenga que estar un tiempo sin poder pronunciar ni una palabra. "He pasado la noche fuera de la cabaña para evitar los mosquitos pero no he cogido suficiente abrigo. Entonces me ha calado y me ha atacado a la garganta", intentaba decir como podía.

Telecinco

Ella misma era la encargada de comunicarle a sus compañeros nada más levantarse que le dolía mucho la garganta y que "no podía hablar". Sin duda, un molesto contratiempo que ha provocado que tenga que intentar comunicarse con el resto a través de gestos, y es que su afonía le impedía poder hablar. Sin embargo, ella no ha dejado que esto le afecte ni le hunda y se ha mostrado de lo más animada con el resto de sus compañeros, demostrando que está muy feliz viviendo esta segunda oportunidad que le han dado.



Telecinco

Una experiencia en la que parece que Yulen se está convirtiendo poco a poco en uno de sus mayores apoyos. Una situación que parece que no podría estar gustando del todo a su ex pareja, Omar Sánchez, y es que Alexia Rivas ya ha reconocido que su amigo lo "está pasando muy mal", un momento en el que aprovechó para darle una 'pullita' a la colaboradora.

