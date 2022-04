Anabel Pantoja ha dejado claro desde el primer momento que el concursante que más le llama la atención de 'Supervivientes' es Yulen Pereira. La colaboradora no ha tenido ningún reparo en asegurar que su compañero le atrae. Lo cierto es que desde el primer momento ambos parecen haber entablado muy buena relación y ya durante la primera noche protagonizaron su primera "cucharita".



Todo ha surgido después de que en la isla comenzase a llover haciendo que los concursantes se viesen obligados a intentar juntarse lo máximo posible para poder dormir todos debajo de la lona y encima del esterillo. La persona que estaba justo al lado de Anabel Pantoja era Yulen Pereira, por lo que ambos durmieron abrazados para poder dejar más espacio. Tras ver las imágenes, Alexia Rivas no ha dudado en explicar cómo se encuentra Omar Sánchez después de ver los primeros días de la prima de Kiko Rivera en Honduras.

Telecinco

"Él lo está pasando muy mal", ha reconocido la colaboradora. Un momento que ha aprovechado para mostrarse muy crítica con Anabel Pantoja. "Me parece muy bien que vaya en ese plan y tontee con todo el mundo pero con la persona que tiene fuera ha tenido una serie de conversaciones y sabe que le van a doler", ha confesado saliendo en defensa de su amigo.

Alexia Rivas ha reconocido que considera que ella debería estar un poco más "comedida" debido a la conversación que tuvo con Omar Sánchez antes de comenzar el concurso. Lo cierto es que mientras que Anabel continúa su aventura en 'Supervivientes', su ex pareja acaba de dar un importante paso con el que dará un giro radical a su vida "personal y profesional".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io