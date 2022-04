Kiko Matamoros y Rubén Sánchez han protagonizado un tenso enfrentamiento en 'Supervivientes'. Todo ha comenzado después de tener una disputa en la que el colaborador le echaba en cara su pasado profesional en el culturismo. "Tú te fabricas tú 'Sálvame' y aquí no te va a servir", le ha indicado el novio de Enrique del Pozo. Una crítica que no ha gustado nada al colaborador. "Peores son tus valores, ensucias a la gente y a tu colectivo", le ha respondido de forma tajante echándole en cara que "tuviese todo pensado para cuando hubiese cámaras".

Sin embargo, este solo sería el comienzo de una gran discusión. Tras este pequeño enfrentamiento, Rubén Sánchez se acercó a Desirée asegurándole que Kiko Matamoros se había reído de ella, algo que el colaborador ha negado tajantemente. Después de escuchar todo lo que su compañero le había dicho a Desirée, el novio de Marta López Álamo se ha acercado para dar su versión cargando contra él. "Al estilo de tu novio, eres un frustrado y un fracasado", ha estallado.

Telecinco

Unas palabras de las que Rubén Sánchez no ha dudado en defenderse. "Tú te has aprovechado de Carmina y de muchos y por eso estás donde estás", le ha indicado el culturista. Una acusación que ha hecho que Kiko Matamoros estalle como nunca en la isla. "Te has creído que aquí habías descubierto el petróleo, pero te han nominado y te vas a ir a la calle, y te va a seguir sin conocer nadie, que nadie te conoce. Eres un anónimo y no te va a conocer ni Dios, esa es tu frustración".

Sin duda, unas duras acusaciones sobre las que el culturista ha preferido no defenderse, dejando que el colaborador se desahogase. Al irse, no ha dudado en confesarle a Marta Peñate, que lo había presenciado todo desde el otro lado, cómo se estaba sintiendo. "No voy a consentir que se juegue con los valores y se menosprecie a la gente", le ha indicado reconociendo que siente que Kiko Matamoros se ha reído de su condición sexual.

Telecinco

"Me he sentido humillado, me siento como un cero a la izquierda y me tienen anulado y no me dejan participar en nada. Hasta me ponen menos comida", ha reconocido entre lágrimas dejando claro que no puede más con esta situación.

La tajante respuesta de Enrique del Pozo a Kiko Matamoros

Tras este tenso enfrentamiento, Marta López Álamo no ha dudado en salir en defensa de su chico, asegurando que Kiko Matamoros podía "ser muchas cosas, tener carácter y una voz que retumba" pero ha dejado claro que lo que no es alguien que "juzgue a las personas por su condición". La 'influencer' ha reconocido que le ha parecido un enfrentamiento muy feo en el que piensa que ambos se han equivocado. "Han jugado los dos con la profesión del otro por un conflicto que viene de antes", ha desvelado.

Sin embargo, Enrique del Pozo se ha mostrado en desacuerdo con ella, mostrando su enfado por lo que acababa de ver. "Es el primer culturista homosexual que lo dice públicamente y es muy importante. Que un deportista salga del armario es algo muy importante como para que venga Kiko diciendo que es un frustrado", ha estallado.

Telecinco

Además, el actor también ha querido defenderse de sus palabras, ya que también se ha referido a él como una persona frustrada. "Yo no lo soy querido, me dedico a trabajar y a no tener la enfermedad que tienes tú, que quieres ser el Papa en todos sitios", ha zanjado visiblemente molesto y dolido por lo que acababa de ver.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io