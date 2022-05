Ignacio de Borbón ha terminado derrumbándose en directo. El concursante ha pasado unos días de bajón en 'Supervivientes', algo que ha provocado que tenga algunos enfrentamientos con algunos de sus compañeros como Charo Vega, que le acusó de "hacer menos que ella". Finalmente, tras estar varios días tristes, el joven decidió desahogarse con Mariana Rodríguez explicándole la razón por la que estaba tan mal.

El supervivientes ha desvelado que tan solo seis días antes comenzar su aventura en 'Supervivientes' su novia decidió romper con él. "Yo la quise dejar antes por una pelea que tuvimos pero ella me pidió que lo arreglásemos diciendo que veía un futuro conmigo", ha comenzado explicando. Unas palabras que hicieron que no se esperase que tan solo un tiempo después fuese ella la que decidiese poner fin a su relación.

"No puedo entender que hiciese eso y sobre todo en la semana más importante de mi vida. Ella sabía que para mí estar aquí era mi sueño", ha desvelado completamente roto. Ignacio de Borbón ha confesado que a él lo que más le duele es que no solo era su pareja, sino también su mejor amiga. "Ha sido la persona más importante para mi este año y me cuesta porque ha sido muy reciente pero bueno, estaré mejor", le ha confesado más tarde a Jorge Javier durante la gala.

Por su parte, el presentador al verle llorar no ha podido evitar dedicarle unas bonita palabras de ánimo asegurándole que conseguiría reponerse. "Nada mejor como estar en un sitio así alejado de todo", le ha recordado intentando mandarle muchos ánimos para que consiguiese reponerse y dar lo mejor de sí mismo. "Llevábamos solo un año pero yo estaba solo en Asia con ella y eso hacía que fuese la persona a la que se lo contaba todo", ha indicado el joven haciendo ver lo importante que era para ella. Sin embargo, ha asegurado que poco a poco conseguirá estar mejor en el concurso.

