Charo Vega se ha convertido en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. Sin embargo, su concurso no ha acabado todavía, y es que ahora tendrá que convivir en Playa Paraíso junto a Rubén convertida en 'parásito'. Jorge Javier ha sido el encargado de anunciarle que su estancia en Honduras no ha terminado todavía, y es que la audiencia tendrá que decidir entre ella y el novio de Enrique del Pozo para ver quién de los dos abandona para siempre Honduras.

Una noticia que, lejos de alegrarle, ha provocado que Charo Vega termine teniendo un fuerte ataque de ansiedad. Justo antes de terminar el programa, el presentador ha conectado con ellos para avisarles de que los votos se habían cerrado y el domingo se conocería al expulsado. Sin embargo, al conectar se ha podido ver cómo la ex amiga de Isabel Pantoja estaba entrando en pánico. "Que alguien me ayude no puedo ni hablar, me ahogo", ha indicado sin poder dejar de llorar.

Telecinco

En ese momento, el presentador ha intentado calmarle asegurándole que el equipo médico estaba de camino para atenderle. "Por favor, me encuentro fatal", ha seguido lamentándose visiblemente afectada. "Se va a acabar todo, no te preocupes que ya está. En el estado que estás no se te va a poder dejar ahí", le ha indicado Jorge Javier. Sin duda, un momento muy tenso que ha hecho que el presentador se quede "con el corazón encogido", y es que él es buen amigo de ella y no se esperaba verle en ese estado.

Pese a todo, Manuel, nieto de Charo Vega, ha intentado calmar al equipo del programa desde el plató asegurando que su abuela se encontraba bien. "Esto es un bajón momentáneo, se ha angustiado de esperar hasta el domingo y ya está. Os aseguro que está bien", ha confesado el joven explicando que no es la primera vez que la ve en ese estado, por lo que sabe que no le sucede nada grave. "Hay que tranquilizarse todos, no pasa absolutamente nada, es un berrinche. Le he visto hacer esto más veces... unas diez".

Telecinco

Lo cierto es que antes de este ataque de ansiedad, su nieto tuvo la oportunidad de hablar con ella para calmarle después de ver cómo reaccionaba al saber que tendría que permanecer en el palafito conviviendo con Rubén unos días más. "Yo no me quedo aquí, no puedo, palabra. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma. No, no quiero esto, por favor", repetía una y otra vez.

En ese momento, viendo su estado, Jorge Javier permitió que Manuel hablase con ella para calmarle. "Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto. Sabes que te amo con toda mi alma por todo el amor que te profeso como tu nieto que soy, aguanta", le pedía insistentemente. Unas palabras a las que ella reaccionaba asegurando que no iba a poder. "No quiero esto, por favor. Me va a dar un infarto y os quedáis sin abuela", aunque parecía que ya lo decía un poco más tranquila

Telecinco

Sin embargo, la calma fue momentánea y es que después de esto sufrió un fuerte ataque de pánico por el que ha sido atendida. Ahora, habrá que esperar para saber si finalmente aguanta hasta el domingo o si decide abandonar de manera definitiva el concurso antes de tiempo.

