Charo Vega y Anabel Pantoja mantienen una tensa relación en 'Supervivientes' que viene de lejos, y es que Charo era amiga íntima de Isabel Pantoja en el pasado. Sin embargo, su relación acabó truncándose y ella acudió a algunos platós de televisión para desvelar algunos detalles sobre el fin de su amistad. Ahora, la prima de Kiko Rivera ha sacado a relucir este pasado lanzándole una 'pullita' a su compañera con la que ha dejado claro que no ha olvidado lo sucedido.

Todo ha surgido después de que el programa les pusiese unas imágenes a los concursantes donde se podía ver cómo Anabel Pantoja aseguraba que creía que la expulsada sería Charo Vega, y es que creía que no tenía tantos apoyos fuera. Unas declaraciones que más tarde ha querido explicarle a la concursante. "Estábamos hablando de los apoyos y creo que puede tener más Ainhoa, que es una chica más joven, que ha ganado un concurso... que Charo que se le ha conocido por lo que se le ha conocido...", ha explicado dejando claro que lo decía desde el "respeto".

Telecinco

La sobrina de Isabel Pantoja ha asegurado que en ningún momento estaba diciéndolo como algo negativo. "No le estoy quitando que sea más persona ni nada pero sí que es verdad que ha aparecido en la tele por ser amiga de famosas, de mi tía porque es mi tía, pero también de otras personas que ya no están y no voy a nombrarlas por respeto. Ella ha hablado de mi tía", ha recordado. Unas palabras con las que le ha mandado una 'pullita' a Charo Vega recordándole su pasado.

Telecinco

Por su parte, ella ha preferido no contestar a Anabel Pantoja y únicamente ha querido aclarar que estaba de acuerdo en que "se había equivocado" al entrar al concurso, asegurando que quería irse ya. "Entonces ojalá se vaya y se quede alguien que se quiera quedar", ha sentenciado Anabel Pantoja. Un deseo que se ha terminado cumpliendo, y es que Charo se ha convertido en la nueva expulsada

Anabel Pantoja bate su propio récord

Tras este tenso momento, la colaboradora ha celebrado una gran noticia, y es que ha batido su propio récord en el concurso. "Espero que ya no se me recuerde más por durar solo dos semanas", ha confesado Anabel Pantoja tras realizar un gran baile que ha dejado completamente sorprendidos a sus compañeros.

Telecinco

Como recompensa, el programa le ha dado la oportunidad de que rompa una piñata para que dos de los compañeros que ella escogiera recogiesen los ajos y el brócoli que había dentro.

